Enzo'nun Real Madrid hayaline 140 milyon Euro'luk engel!

Chelsea'de Enzo Fernandez'in geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.



BBC'de yer alan habere göre, Arjantinli orta saha oyuncusu, Chelsea'nin Avrupa kupalarına katılamadığı sezonun ardından takımdan ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Londra ekibi ise 25 yaşındaki yıldız futbolcuyu kolay kolay bırakmayı düşünmüyor.



Chelsea'nin Enzo Fernandez için beklentisinin 140 milyon Euro olduğu belirtildi. Kulübün, uzun süreli sözleşmesi bulunan oyuncu için bu rakamın altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı kaydedildi.



REAL MADRID, EN BÜYÜK HAYALİ



Enzo Fernandez'in menajeri Javier Pastore'nin, oyuncusu için Avrupa'daki seçenekleri araştırdığı ve öncelikli adreslerden birinin Enzo'nun hayali olan Real Madrid olduğu ifade edildi.



Ancak İspanyol devinin, Chelsea'nin belirlediği bonservis seviyesine şu aşamada çıkmaya sıcak bakmadığı aktarıldı. Real Madrid'in Enzo için ciddi bir hamle yapabilmesi adına oyuncu satışlarından önemli bir gelir elde etmesi gerektiği öne sürüldü.



Manchester City'nin de Arjantinli futbolcuyla ilgilenebilecek kulüpler arasında gösterildiği, ancak İngiliz ekibinin önceliğinin Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson olduğu belirtildi.



CHELSEA SATIŞA TAMAMEN KAPALI DEĞİL



Chelsea'nin Enzo Fernandez'i gelecek sezon planlamasında önemli bir parça olarak gördüğü ifade edildi. Buna rağmen Londra temsilcisinin, 140 milyon Euro seviyesine yaklaşan bir teklif gelmesi halinde masaya oturabileceği vurgulandı.



Arjantinli futbolcu, geride kalan sezonda Chelsea formasıyla 15 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Enzo, sezon sonunda kulübün yılın oyuncusu oylamasında ikinci sırada yer aldı.



CHELSEA'YE REKOR BEDELLE GELDİ



Enzo Fernandez, Ocak 2023'te Benfica'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. İngiliz kulübü, Arjantinli orta saha için 123.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemişti. Bu transfer, o dönem Premier Lig tarihinin en yüksek bedelli anlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.



KARİYERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR VAR



River Plate altyapısından yetişen Enzo Fernandez, profesyonel kariyerinde Defensa y Justicia, River Plate, Benfica ve Chelsea formaları giydi. Arjantinli oyuncu; River Plate ile Arjantin Ligi, Benfica ile Portekiz Ligi, Chelsea ile UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.



Milli takım kariyerinde de büyük başarılar elde eden Enzo Fernandez, Arjantin ile 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa America şampiyonlukları kazandı. 2022 Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen orta saha, Arjantin Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri haline geldi.



Enzo Fernandez, Chelsea formasıyla ligde 118 maça çıkarken 19 gol ve 15 asistlik katkı verdi. Tüm kulvarlarda ise Chelsea kariyerinde 169 maça ulaştı, 31 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.



