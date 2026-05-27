Barcelona, 70 milyon ve bonuslara bitirdi!

İspanya La Liga şampiyonu Barcelona, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen kanat oyuncusu Anthony Gordon'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.Alman teknik adam Hansi Flick yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Katalan devinin, 25 yaşındaki İngiliz futbolcu ile sözleşme şartlarında prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.Oyuncu tarafıyla el sıkışan Barcelona, Newcastle United ile bonservis bedeli üzerindeki müzakerelerine devam ediyor.İngiliz medyasında yer alan iddialarda,Newcastle United formasıyla bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı kanat oyuncusu, takımıyla çıktığı 46 resmi maçta 17 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek skor yükünü sırtlayan isimlerden biri oldu.