Michael Carrick'in ilk transferi: Ederson

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson Silva'nın transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, son iki sezondur Atalanta'da sergilediği performansla Avrupa'nın birçok önemli kulübünün dikkatini çeken 26 yaşındaki futbolcu, Manchester United ile kişisel şartlarda el sıkıştı.



Manchester United, Atalanta ile de 45 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.



CARRICK'İN İLK TRANSFERİ



Transferin resmiyet kazanması halinde Ederson, Manchester United'da teknik direktörlük görevine getirilen Michael Carrick döneminin ilk yeni transferi olacak.



Yıl başından bu yana Brezilyalı oyuncuyu transfer listesinde bulunduran Manchester United, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yapılacak geri dönüş öncesinde orta saha rotasyonunu erken güçlendirmeyi hedefliyor.



CASEMIRO'NUN YERİNE DEĞİL...



İki yönlü orta saha (box-to-box) özellikleriyle tanınan Ederson; taktiksel oyun bilgisi, top kontrolü ve yoğun baskı altında pas çıkarma yetenekleriyle öne çıkıyor. Teknik heyetin, oyuncuyu doğrudan vatandaşı Casemiro'nun yerine değil, kadro kalitesini ve alternatiflerini artırmak amacıyla transfer etmek istediği kaydedildi.



ATALANTA BEDAVA KAYBETMEMEK İÇİN SATIYOR



Ederson, daha önce İtalyan kulübüne kontratını yenilemeyeceğini bildirmişti. Atalanta yönetimi de yıldız oyuncuyu gelecek yıl serbest oyuncu statüsünde bedelsiz olarak kaybetme riskini göze almamak için bu transfer döneminde satışına onay verdi.



3 ORTA SAHADAN BİRİ DAHA ALINACAK



Öte yandan, orta sahasını tamamen yenilemek isteyen Manchester United'ın transfer listesinde West Ham'dan Mateus Fernandes, Newcastle United'dan Sandro Tonali ve Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'ın da yer aldığı ifade edildi.



