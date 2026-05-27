 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Barcelona'dan 95 milyon Euro istediler!

Barcelona, Anthony Gordon ile prensip anlaşmasına vardı ancak kulübü Newcastle United, 95 milyon Euro bonservis talep etti.

calendar 27 Mayıs 2026 18:18
Haber: Sporx.com dış haberler
Barcelona'dan 95 milyon Euro istediler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


İspanya La Liga şampiyonu Barcelona, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen kanat oyuncusu Anthony Gordon'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Alman teknik adam Hansi Flick yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Katalan devinin, 25 yaşındaki İngiliz futbolcu ile sözleşme şartlarında prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Bonservis pazarlıkları sürüyor

Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre, oyuncu tarafıyla el sıkışan Barcelona, Newcastle United ile bonservis bedeli üzerindeki müzakerelerine devam ediyor.

İngiliz medyasında yer alan iddialarda, Newcastle United'ın Gordon için yaklaşık 95 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği, Barcelona yönetiminin ise bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıkları sürdürdüğü kaydedildi.

Sezonu 17 golle tamamladı

Newcastle United formasıyla bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı kanat oyuncusu, takımıyla çıktığı 46 resmi maçta 17 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek skor yükünü sırtlayan isimlerden biri oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.