Barcelona'dan 95 milyon Euro istediler!

İspanya La Liga şampiyonu Barcelona, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen kanat oyuncusu Anthony Gordon'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.



Alman teknik adam Hansi Flick yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Katalan devinin, 25 yaşındaki İngiliz futbolcu ile sözleşme şartlarında prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.



Bonservis pazarlıkları sürüyor



Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre, oyuncu tarafıyla el sıkışan Barcelona, Newcastle United ile bonservis bedeli üzerindeki müzakerelerine devam ediyor.



İngiliz medyasında yer alan iddialarda, Newcastle United'ın Gordon için yaklaşık 95 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği, Barcelona yönetiminin ise bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıkları sürdürdüğü kaydedildi.



Sezonu 17 golle tamamladı



Newcastle United formasıyla bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı kanat oyuncusu, takımıyla çıktığı 46 resmi maçta 17 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek skor yükünü sırtlayan isimlerden biri oldu.



