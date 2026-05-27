West Ham'da Nuno Espirito Santo kararı!

İngiltere Premier Lig'de küme düşen West Ham United, teknik direktör Nuno Espirito Santo için verilen kararı resmen açıkladı.

calendar 27 Mayıs 2026 15:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
West Ham United'da küme düşmenin ardından teknik direktör bilmecesi çözüldü. İngiliz ekibi, sezonu hayal kırıklığıyla tamamlamasına rağmen Beşiktaş ile adı geçen Nuno Espirito Santo ile devam etme kararı aldı.

Premier Lig'e veda eden Londra temsilcisinde yönetim, sözleşmesinde çıkış maddesi bulunan Portekizli teknik adamla yolları ayırmak yerine istikrarı tercih etti. Kulüp, yeniden yapılanma sürecinin Nuno yönetiminde sürdürüleceğini duyurdu.

TARAFTARA AÇIKLAMA GELDİ

West Ham United yönetimi, alınan karar sonrası taraftarlara yönelik bir mesaj yayımladı. Açıklamada, Nuno Espirito Santo'ya olan güvenin devam ettiği belirtilirken teknik ekibin yeni sezon için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nuno Espirito Santo'nun kulübümüze olan bağlılığı sürüyor. Biz de aynı şekilde kendisine olan desteğimizi koruyoruz." denildi.

HEDEF: HEMEN GERİ DÖNMEK

Championship'te mücadele edecek West Ham United'da ana hedefin yeniden Premier Lig'e yükselmek olduğu belirtildi. Yönetim, Nuno'nun daha önce Wolverhampton ile Championship'te yaşadığı şampiyonluğu önemli bir referans olarak görüyor.

52 yaşındaki teknik adamın özellikle yeniden yapılanma sürecindeki deneyimi nedeniyle göreve devam etmesine karar verildiği öğrenildi.

EYLÜLDE GÖREVE GELMİŞTİ

West Ham United'ın başına eylül ayında geçen Nuno Espirito Santo, kötü gidişatı durdurmakta başarılı olamamış ve takım sezon sonunda küme düşmüştü. Buna rağmen kulüp yönetimi, yeni sezonda Portekizli çalıştırıcıyla yola devam edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
