Tomas Bobcek'te Karadeniz derbisi

Trabzonspor ve Samsunspor, 20 golle Polonya'da gol kralı olan Lechia Gdansk'ın 24'lük Slovak forveti Tomas Bobcek için yarışta.

27 Mayıs 2026 15:43
Bu sezon Avrupa'da mücadele edecek olan Trabzonspor ile yeniden ilk 4 içinde yer almak isteyen Samsunspor aynı golcüye kanca attı.

Polonya ekibi Lechia Gdansk formasıyla kaydettiği 20 golle ligde gol kralı olan Tomas Bobcek iki kulübü birbirine düşürdü.

Transferfeed'deki habere göre oyuncu için yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif kulübe ulaştı.

Daha önce Monaco'nun 6 milyon euroluk teklifinin reddedildiği ve Polonya ekibinin 10 milyon euro üstünde bir bedel beklediği ifade edildi. Kulübün küme düşmesi nedeniyle Bobcek'in tercihinin transferde belirleyici olacağı da vurgulandı.

Piyasası 7 milyon euro olarak gösterilen golcü oyuncu yeni seçildiği milli forma altında 2 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
