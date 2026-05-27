Beşiktaş'a 23'lük stoper: Kevin Boma

Kadrosunu güçlendirme adına transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, transfer listesinde 23 yaşındaki stoper Kevin Boma'yı ön sıralarda tutuyor.
Portekiz'de A Bola'nın haberine göre; Estoril'de oynayan ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Boma'nın tekliflere açık olduğu kaydedildi.
Beşiktaş'ın genç stoperi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Kevin Boma bu sezon Estoril'de 23 maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı.
