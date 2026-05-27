 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Ahmet Nur Çebi, Altay'ı satın almak istiyor

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin, İzmir'in köklü ekiplerinden Altay'ı satın almak istediği ortaya çıktı.

calendar 27 Mayıs 2026 16:20
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Ahmet Nur Çebi, Altay'ı satın almak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


3'üncü Lig kulüplerinden Altay'da, 29 Mayıs 2024'te yapılan kongrede yönetime şirketleşme yetkisi verilmesine rağmen uygun bir yatırımcı bulunamaması nedeniyle somut adımlar atılamadı. Son dönemde ise İzmir temsilcisiyle Ahmet Nur Çebi'nin ilgilendiği öğrenildi.

Daha önce 2023 yılında da İzmir temsilcisiyle ismi anılan iş insanı Ahmet Nur Çebi'nin, son dönemde İstanbul'da Altay Başkanı Sinan Kanlı ile iki kez bir araya geldiği belirtildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ GÖRÜŞECEKLER

İş insanı Ahmet Nur Çebi'nin, sezon devam ederken yapılan ilk görüşmede, "Takım ligde kalsın, sonra tekrar görüşelim" mesajını verdiği kaydedildi. İzmir ekibinin ligde kalmasının ardından Çebi ve Kanlı'nın yeniden bir araya geldiği, ancak toplantıdan olumlu ya da olumsuz bir sonuç çıkmadığı ifade edildi. Haziran'ın ilk haftasında tarafların yeniden görüşeceği ortaya çıktı.

Öte yandan, 1 milyar TL borcu bulunan Altay'da başkanlığa yeniden aday olmaya hazırlanan Sinan Kanlı'nın, İzmir'de maddi gücü yüksek dört iş insanını yönetiminde yer almaları konusunda ikna ettiği de gelen haberler arasında...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.