Beşiktaş'tan Arda Okan Kurtulan hamlesi

Göztepe'nin son dönemde parlayan isimlerinden Arda Okan Kurtulan, transfer piyasasının en çok konuşulan oyuncuları arasına girmeyi sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ DEVREDE
Sarı-kırmızılı formayla sergilediği istikrarlı performans sayesinde hem Süper Lig devlerinin hem de Avrupa kulüplerinin radarına giren 23 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği öne sürüldü.
Sağ bek başta olmak üzere farklı bölgelerde görev yapabilen Arda Okan, bu sezon ortaya koyduğu mücadeleci futbol ve gelişen hücum katkısıyla dikkat çekti. Göztepe yönetiminin ise genç oyuncu konusunda oldukça net bir tavır sergilediği öğrenildi.
GÖZTEPE 15 MİLYON EURO İSTİYOR
İzmir temsilcisinin, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon Euro seviyesinde gösterilen futbolcu için 15 milyon Euro'nun altında bir teklifi değerlendirmeye almayı düşünmediği ifade edildi.
BIRAKMAK İSTEMİYOR
KUulübe yakın kaynaklar, Göztepe'nin kısa vadeli hedefleri doğrultusunda takımın önemli parçalarını kolay kolay kaybetmek istemediğini belirtirken, Arda Okan'ın da teknik heyetin gelecek sezon planlamasında önemli bir yerde bulunduğu kaydedildi. Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve bazı Avrupa ekiplerinin de oyuncuyla ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti. Göztepe cephesi, yüksek bonservis beklentisinin temel nedenlerinden biri olarak oyuncunun yaşı, yerli statüsü ve gelişim potansiyelini gösteriyor.
