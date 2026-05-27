Beşiktaş'tan Arda Okan Kurtulan hamlesi

Göztepe'nin vitrine çıkardığı Arda Okan Kurtulan'a Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenilirken, sarı-kırmızılıların 15 milyon Euro istediği belirtildi.

calendar 27 Mayıs 2026 15:09 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 15:12
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: AA
Göztepe'nin son dönemde parlayan isimlerinden Arda Okan Kurtulan, transfer piyasasının en çok konuşulan oyuncuları arasına girmeyi sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ DEVREDE

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği istikrarlı performans sayesinde hem Süper Lig devlerinin hem de Avrupa kulüplerinin radarına giren 23 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği öne sürüldü.

Sağ bek başta olmak üzere farklı bölgelerde görev yapabilen Arda Okan, bu sezon ortaya koyduğu mücadeleci futbol ve gelişen hücum katkısıyla dikkat çekti. Göztepe yönetiminin ise genç oyuncu konusunda oldukça net bir tavır sergilediği öğrenildi.

GÖZTEPE 15 MİLYON EURO İSTİYOR

İzmir temsilcisinin, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon Euro seviyesinde gösterilen futbolcu için 15 milyon Euro'nun altında bir teklifi değerlendirmeye almayı düşünmediği ifade edildi.

BIRAKMAK İSTEMİYOR

KUulübe yakın kaynaklar, Göztepe'nin kısa vadeli hedefleri doğrultusunda takımın önemli parçalarını kolay kolay kaybetmek istemediğini belirtirken, Arda Okan'ın da teknik heyetin gelecek sezon planlamasında önemli bir yerde bulunduğu kaydedildi. Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve bazı Avrupa ekiplerinin de oyuncuyla ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti. Göztepe cephesi, yüksek bonservis beklentisinin temel nedenlerinden biri olarak oyuncunun yaşı, yerli statüsü ve gelişim potansiyelini gösteriyor.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
