 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Okan Buruk, Galatasaray'a dönmelerini istemiyor!

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da son olarak 3 ayrılığın birden gerçekleşeceği öğrenildi.

calendar 27 Mayıs 2026 12:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Okan Buruk, Galatasaray'a dönmelerini istemiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Galatasaray geride kalan sezon çok büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmaları başladı.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda etti. Cimbom, gelecek sezon yine Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak ve mücadele edeceği Devler Ligi'nde daha iyi bir başarı elde etmek istiyor.

Galatasaray'da bu anlamda Okan Buruk önderliğinde kadro planlama çalışmaları titiz bir şekilde yürütülüyor.

Sarı-kırmızılılarda devre arasında takıma kiralık olarak katılan futbolcuların durumu da merak konusuydu. Son olarak Cimbom'da bu futbolcular için son karar belli oldu.

Sacha Boey'in 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu çok bulan Aslan, Noa Lang için de 30 milyon euro ödemeyecek.

Yaser Asprilla'dan da memnun kalmayan sarı-kırmızılılar, üç isimle de yola devam etmeme kararı aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.