Sergej Jakirovic: "Özür dilerim başarısız olduk"

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig'e yükselen Hull City'de teknik direktör Jakirovic; 'Özür dilerim başarısız olduk, Championship'te tutmam için gelmiştik. Premier Lig'e çıktı.' dedi.

calendar 26 Mayıs 2026 14:15 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 14:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig'e yükselen Hull City, tarihi başarısını taraftarıyla kutladı.

Hull City'nin maçlarını oynadığı MKM Stadı'nda toplanan futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve aileleri, üstü açık otobüslerle şehir turu attıktan sonra City Hall önünde toplanan on binlerce taraftarla bir araya geldi.

Meydanı dolduran taraftarların Hull City bayraklarının yanı sıra çok sayıda Türk bayrağıyla da coşkuya ortak olmaları dikkati çekti.

Kulübün sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada, "4 yıl önce bu güzel kente geldim. Hayalim büyük bir aileye sahip olmaktı. Buraya gelir gelmez sizleri gördüm. 6-7 tane kulüp vardı, ama ben buraya geldim, enerjiyi hissettim. Kendi kendime 'bu kulüp, benim kulübüm olacak' dedim. Büyük bir aile olduk. Karşılaştığımız bütün sorunlar bizi daha da güçlendirdi. Hepinizi çok seviyorum. Biz en zengin kulüp müyüz: hayır. En pahalı takım mıyız: hayır. Fakat biz en iyi taraftarlara sahibiz. Başardık." diye konuştu.

Teknik direktör Sergej Jakirovic ise taraftarlara seslenirken esprili bir yaklaşımla, "Sezon öncesinde bir görevim vardı, takımı Championship'te tutmak. Başarısız oldum. Premier Lig'e çıktık." dedi.

