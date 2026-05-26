İlkay Gündoğan'dan Pep uyarısı ve geri dönüş sözleri!

Manchester City'de 10 yıllık Pep Guardiola dönemi sona erdi.
Başarılı teknik adam, Aston Villa ile oynanan maçta son kez İngiliz ekibinin başında yer aldı. Manchester City'de Guardiola sonrası göreve Enzo Maresca'nın gelmesi bekleniyor.
Manchester City'de Pep Guardiola ile birlikte uzun yıllar çalışan İlkay Gündoğan, Guardiola'nın veda maçı olan Aston Villa maçında tribünde yer aldı. 35 yaşındaki futbolcu, maç sonunda ise sahaya indi ve eski kulübü tarafından onurlandırıldı.
İLKAY GÜNDOĞAN'DAN UYARI
İlkay Gündoğan, 55 yaşındaki teknik adam sonrası dönem için Manchester City'ye uyarıda bulundu. Deneyimli yıldız, göreve gelecek yeni teknik direktörün Guardiola ile kıyaslanmaması gerektiğini söyledi.
İlkay Gündoğan, "Bence en zor olan şey, çok fazla karşılaştırmaya çalışmamak. Elbette gündemde olan birkaç isim var yeni teknik direktörün kim olacağını göreceğiz. Ama belki de birini diğeriyle karşılaştırmaya çalışmamalıyız çünkü sonuçta her teknik direktörün kendine özgü detayları vardır." dedi.
Sözlerine devam eden İlkay Gündoğan, "Belki genel olarak değil ama farklı yapmak isteyecekleri şeyler vardır. İnsan olarak farklıdırlar. Diğer insanların sevdiği şeylerden farklı şeyleri seviyorlar, bu yüzden bunu kabul edin." dedi.
"GELEN DE BAŞARILI OLACAKTIR"
Manchester City'nin Guardiola sonrası doğru ismi göreve getireceğini söyleyen 35 yaşındaki futbolcu, "Bence kulüp çok iyi ve çok akıllı, bilirsiniz, doğru kararları alma konusunda, bu yüzden buraya gelecek yeni kişinin de çok başarılı olacağından eminim." sözlerini sarf etti.
Manchester City'de birlikte çalıştığı Pep Guardiola'nın kendisi için özel biri olduğunu söyleyen Galatasaraylı İlkay Gündoğan, İngiliz ekibine teknik direktör olarak geri dönme ihtimali olduğunu da dile getirdi.
TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DÖNÜŞ İHTİMALİ
35 yaşındaki futbolcu, "Hem eşimle hem de kulüpteki insanlarla bu konuda biraz şakalaşıyorduk. Elbette bir ihtimal var. Tabii ki bu, aktif kariyerimi bitirdikten sonra veya kariyerimi tamamladıktan nasıl gelişmek istediğim konusunda kendi kararlarıma ve motivasyonuma da bağlı. Hala önümde birkaç yıl olduğunu hissediyorum. Oynamaktan keyif aldığım için biraz daha oynamak istiyorum." açıklamasını yaptı.
İlkay Gündoğan, "Tabii ki uzun vadede, herkes biliyor, antrenörlük lisanslarımı almaya başladım. Kariyerim bittikten sonra hangi yöne gitmek istediğimi anlamaya çalıştım, bu bir sır değil ve kesinlikle potansiyel var. Burası bana bir oyuncu olarak istediğim her şeyi verdi. Neden farklı bir rolde denemeyeyim?" diye konuştu.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.
Başarılı teknik adam, Aston Villa ile oynanan maçta son kez İngiliz ekibinin başında yer aldı. Manchester City'de Guardiola sonrası göreve Enzo Maresca'nın gelmesi bekleniyor.
Manchester City'de Pep Guardiola ile birlikte uzun yıllar çalışan İlkay Gündoğan, Guardiola'nın veda maçı olan Aston Villa maçında tribünde yer aldı. 35 yaşındaki futbolcu, maç sonunda ise sahaya indi ve eski kulübü tarafından onurlandırıldı.
İLKAY GÜNDOĞAN'DAN UYARI
İlkay Gündoğan, 55 yaşındaki teknik adam sonrası dönem için Manchester City'ye uyarıda bulundu. Deneyimli yıldız, göreve gelecek yeni teknik direktörün Guardiola ile kıyaslanmaması gerektiğini söyledi.
İlkay Gündoğan, "Bence en zor olan şey, çok fazla karşılaştırmaya çalışmamak. Elbette gündemde olan birkaç isim var yeni teknik direktörün kim olacağını göreceğiz. Ama belki de birini diğeriyle karşılaştırmaya çalışmamalıyız çünkü sonuçta her teknik direktörün kendine özgü detayları vardır." dedi.
Sözlerine devam eden İlkay Gündoğan, "Belki genel olarak değil ama farklı yapmak isteyecekleri şeyler vardır. İnsan olarak farklıdırlar. Diğer insanların sevdiği şeylerden farklı şeyleri seviyorlar, bu yüzden bunu kabul edin." dedi.
"GELEN DE BAŞARILI OLACAKTIR"
Manchester City'nin Guardiola sonrası doğru ismi göreve getireceğini söyleyen 35 yaşındaki futbolcu, "Bence kulüp çok iyi ve çok akıllı, bilirsiniz, doğru kararları alma konusunda, bu yüzden buraya gelecek yeni kişinin de çok başarılı olacağından eminim." sözlerini sarf etti.
Manchester City'de birlikte çalıştığı Pep Guardiola'nın kendisi için özel biri olduğunu söyleyen Galatasaraylı İlkay Gündoğan, İngiliz ekibine teknik direktör olarak geri dönme ihtimali olduğunu da dile getirdi.
TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DÖNÜŞ İHTİMALİ
35 yaşındaki futbolcu, "Hem eşimle hem de kulüpteki insanlarla bu konuda biraz şakalaşıyorduk. Elbette bir ihtimal var. Tabii ki bu, aktif kariyerimi bitirdikten sonra veya kariyerimi tamamladıktan nasıl gelişmek istediğim konusunda kendi kararlarıma ve motivasyonuma da bağlı. Hala önümde birkaç yıl olduğunu hissediyorum. Oynamaktan keyif aldığım için biraz daha oynamak istiyorum." açıklamasını yaptı.
İlkay Gündoğan, "Tabii ki uzun vadede, herkes biliyor, antrenörlük lisanslarımı almaya başladım. Kariyerim bittikten sonra hangi yöne gitmek istediğimi anlamaya çalıştım, bu bir sır değil ve kesinlikle potansiyel var. Burası bana bir oyuncu olarak istediğim her şeyi verdi. Neden farklı bir rolde denemeyeyim?" diye konuştu.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.