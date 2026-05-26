 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Aziz Yıldırım'dan UEFA ve ceza sözleri için açıklama!

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Mayıs 2026 14:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'dan UEFA ve ceza sözleri için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Paylaş: Google News


Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Sports Digitale canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "UEFA küme düşürür." sözlerine ve UEFA limit konusuna açıklık getirdi.

Aziz Yıldırım, "Limit konusunu UEFA ile ben de konuştum. Bizimkiler UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren bir şey daha vermemişler içeriye. Oradaki bazı arkadaşlar var, onlara sordum. Onlar, ihlaller var diyorlar. Belirtmiyorlar ne olduğunu tam açık. 60 milyon euro'ya kadar, şu andaki duruma göre, bu değişebilir, 60 milyon euro ancak girdi yapabilirsiniz. Siz 200, 100 milyon euro da koyabilirsiniz ama aradaki farkı kullandırmıyorlar. Orada para olarak durabiliyor. Onu kullandınız, o zaman ondan ceza kesiyorlar. Oyuncu satışları varsa onları da kullanabiliyorsunuz. Ağır ceza da veriyorlar. Tekrarlanırsa puan silme, her türlü cezayı verebiliyorlar." diye konuştu.

Aziz Yıldırım, "Mutlaka bir para konulacak ve transferler yapılmak durumunda." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Belki de anlaştığımız bir oyuncu olacak, onun bonservisi için bir bedel yazıyor, onu biz yatıracağız. Nasıl?" sözlerini sarf etti.

BORÇLAR

Aziz Yıldırım, borçlar konusunda, "Borcu tam bilmiyoruz. İçeriye girince ancak öğreneceğiz. Söylentileri duyuyoruz. Neyle alıyorsam, öyle bırakacağım borcu. Borçları ödüyor diyorsunuz ama neyle ödüyorlar. Benim 2001'den sonra yapmış olduğum kaynaklarla ödüyorlar. Kendileri ilave bir şey yapıp borç ödemiyorlar." dedi.

YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, daha önce, "Onu getireceğiz, bunu getireceğiz diyorlar. Getiremezsiniz. UEFA'dan ceza alırsınız. Ceza katlanarak ilerliyor. Örnek veriyorum: 500 milyon Euro gelirin varsa yarısı kadar ceza ödersiniz. Bunu da kimse ödeyemez. Hataya devam ederseniz küme düşme cezası alırsınız. Bu kabul edilemez." demişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.