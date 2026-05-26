Harden ve Mitchell ikilisi, Cleveland'dan ayrılmaya niyetli değil

Donovan Mitchell ile James Harden, Doğu Konferansı finallerinde New York Knicks karşısında süpürülmelerine rağmen Cleveland Cavaliers'ta kalmak istediklerini açıkladı.



Knicks'e 4-0 elenerek sezonu noktalayan Cavaliers için yaz dönemi büyük önem taşırken, kulübün önceliklerinden birinin Mitchell'ın kontrat durumunu çözmek olması bekleniyor.



Playoff vedasının ardından konuşan Mitchell, Cleveland'da olmaktan mutlu olduğunu net ifadelerle dile getirdi:



"Burayı seviyorum. Bunu başka nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama burayı seviyorum. Yarım kalmış bir işimiz var. Bu şehir bir şampiyonluğu hak ediyor ve yolumuza devam edeceğiz."



29 yaşındaki yıldız oyuncu, 2026-27 sezonunda 50 milyon dolar kazanacak. Mitchell'ın ayrıca 2027-28 sezonu için 54 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.



Takımın diğer yıldızı Harden da Cleveland'da kalma isteğini açık şekilde ortaya koydu.



"Evet. Yüzde yüz. Kesinlikle," diyen Harden, "Cleveland'da kalmak istiyor musun ve geri döneceğini düşünüyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Kesinlikle burada olmak istiyorum. Bence burada bir şey yakaladık. Sezonun istediğimiz şekilde bitmemesi zor ama doğru bir şey inşa ettiğimizi düşünüyorum."



36 yaşındaki Harden'ın sözleşme durumu ise dikkat çekiyor. Tecrübeli yıldızın gelecek sezon için 42.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor ancak bu rakamın yalnızca 13.3 milyon dolarlık kısmı garanti durumda.



