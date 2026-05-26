Zenit'ten Felipe Augusto için resmi transfer teklifi

Rusya Ligi takımlarından Zenit, Felipe Augusto için Trabzonspor'a resmi teklifini iletti.

calendar 26 Mayıs 2026 12:23
Haber: Sporx.com
Trabzonspor'un önemli isimlerinden Felipe Augusto'nun transferi için önemli bir gelişme yaşandı.

Rusya Ligi takımlarından Zenit, 22 yaşındaki Brezilyalı golcü için Trabzonspor'un kapısını resmen çaldı.

Zenit'in 18 milyon euroluk resmi teklifinin ardından kulüpler arasında resmi görüşmeler başladı. Rus ekibinin teklifinde 2 milyon euroya yakın bonusların da yer aldığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan Benfica'nın da takip ettiği Felipe Augusto, Zenit'in teklifinin iyi olması nedeniyle Rusya'ya gitmeye 'Evet' dedi.

Transfer görüşmelerinin kısa bir süre içerisinde tamamlanması beklenirken, gelecek hafta imzaların atılabileceği öğrenildi.

Trabzonpor'da 32 lig maçında çıkan Felipe Augutos, 13 kez fileleri havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
