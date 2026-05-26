Zenit'ten Felipe Augusto için resmi transfer teklifi

Trabzonspor'un önemli isimlerinden Felipe Augusto'nun transferi için önemli bir gelişme yaşandı.
Rusya Ligi takımlarından Zenit, 22 yaşındaki Brezilyalı golcü için Trabzonspor'un kapısını resmen çaldı.
Zenit'in 18 milyon euroluk resmi teklifinin ardından kulüpler arasında resmi görüşmeler başladı. Rus ekibinin teklifinde 2 milyon euroya yakın bonusların da yer aldığı bilgisine ulaşıldı.
Öte yandan Benfica'nın da takip ettiği Felipe Augusto, Zenit'in teklifinin iyi olması nedeniyle Rusya'ya gitmeye 'Evet' dedi.
Transfer görüşmelerinin kısa bir süre içerisinde tamamlanması beklenirken, gelecek hafta imzaların atılabileceği öğrenildi.
Trabzonpor'da 32 lig maçında çıkan Felipe Augutos, 13 kez fileleri havalandırdı.
