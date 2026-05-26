"Paris Basketball, Steve Kerr'ü koçu yapmak istedi" iddiası!

Paris Basketball'un, Paris 2024 Olimpiyatları sırasında Steve Kerr'ü takımın başına getirme ihtimalini değerlendirdiği ortaya çıktı.

calendar 26 Mayıs 2026 13:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Resmî görüşmeler hiçbir zaman başlamasa da, Kerr'ün Fransa'da bulunduğu süreçte taraflar arasında temas kurulduğu belirtildi.

L'Equipe'ten Yann Ohnona'nın haberine göre Paris Basketball Başkanı David Kahn, Kerr'ün Olimpiyatların ikinci haftasında kendisine ulaştığını söyledi.

Kulübün kurucularından eski NBA yöneticisi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kerr ve eşi bütün bir günü Paris'te yürüyerek geçirmişti. Şehirde yaşamayı ne kadar çok istediklerini ve Steve'in NBA'den ayrıldıktan sonra kariyerine burada devam etme ihtimalini düşündüklerini anlattılar."

Habere göre aynı hafta içerisinde Kahn ile Kerr, Kerr'ün otelinde bir araya geldi. Görüşmede Kahn, eğer Kerr Avrupa'ya gelmek isterse başantrenörlük koltuğunun kendisine açık olduğunu ifade etti.

Kahn, tarafların son iki yıldır düzenli şekilde iletişim hâlinde olduğunu da söyledi:

"Özellikle son iki ayda daha sık konuştuk çünkü kontratının biteceğini biliyordum. Bu hikâyenin şimdi ortaya çıkması biraz garip ama takımımızın son iki yıldaki başarısı düşünüldüğünde anlaşılabilir."

Kahn ayrıca bu ihtimalin zor görünmesine rağmen değerlendirmeye değer olduğunu belirtti:

"Steve Kerr'den bahsediyoruz. Onun gelişi yalnızca Paris Basketball için değil, tüm lig için sismik etki yaratırdı."

Yaklaşık 20 yıldır birbirini tanıyan Kerr ile Kahn arasındaki yakın ilişki nedeniyle temasların uzun süredir sürdüğü aktarıldı.

Kerr'ün de böyle bir ihtimalin gelecekte gerçekleşebileceğini kabul ettiği belirtildi.

60 yaşındaki Kerr, Golden State Warriors ile dört NBA şampiyonluğu yaşadıktan sonra kariyerinin uzun vadeli geleceğini değerlendirmeye başlamıştı. Ancak deneyimli koç, 12 Mayıs'ta Warriors ile yeni iki yıllık sözleşme imzalayarak takımda kaldı.

2015-16 sezonunun Yılın Koçu ödülünü kazanan Kerr, kariyerinde normal sezonda 604 galibiyet – 353 mağlubiyet, playofflarda ise 104 galibiyet – 48 mağlubiyet derecesine sahip. Son şampiyonluğunu ise 2022 yılında yaşamıştı.

Paris Basketball ise o dönemde NBA'e giden Tuomas Iisalo'nun yerine başantrenör olarak Tiago Splitter ile anlaşmıştı.

