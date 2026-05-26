Dünya Kupası'nın sürprizleri!

2026 Dünya Kupası öncesi kupa tarihinde yaşanan en sürpriz sonuçları bir araya getirdik.İşte Dünya Kupası tarihinde unutulmazlar...1966'da ilk kez katılan Kuzey Kore, grup aşamasında İtalya'yı 1-0 yenerek turnuva dışına itti. Asya'dan gelen bir takımın o dönemde çeyrek finale çıkması inanılmaz bir olaydı.-Açılış maçında son şampiyon Arjantin'i yendi.-Çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı oldu.-Roger Milla, turnuvanın sembol isimlerinden birine dönüştü.-Açılış maçında son şampiyon Fransa'yı yendi.-Çeyrek finale kadar yükseldi.-Bu sonuç Dünya Kupası tarihinin en büyük "underdog" hikâyelerinden biri sayılır.-İtalya ve İspanya gibi devleri eleyerek yarı finale çıktı.-Tarihte yarı final gören ilk Asya takımı oldu.Türkiye, 48 yıl aradan sonra katıldığı turnuvaya büyük favori olarak gitmemişti ama:2010 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nda yaşanan büyük krizde Nicolas Anelka, teknik direktör Raymond Domenech'e küfür ettiği iddiasıyla kadro dışı bırakılmış ve turnuva devam ederken takımdan gönderilmiştir. Bu olay, takımın antrenman boykotuna ve Fransız futbolunun çöküşüne neden olan büyük bir disiplin krizini tetiklemiştir. 2010 Dünya Kupası öncesi bir önceki turnuvada final oynayan Fransa, Güney Afrika'da ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde Uruguay ile Gana arasındaki maçın 90 ve 120 dakikası 1-1 sona erdi. 120. dakikada ise Uruguay'dan Luis Suarez çizgiden topu eliyle çıkardı. Asamoah Gyan, 120+'da penaltıyı kaçrdı. Uruguay, çeyrek finalde Gana'yı geçerek yarı finale çıktı ve rakibinin yarı finale çıkmasına engel oldu.İtalya, İngiltere ve Uruguay ile eşleşmesine rağmen grubu lider bitirdi ve çeyrek finale çıktı.Hırvatistan güçlü bir takım olsa da finale çıkması büyük sürpriz kabul edildi ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Hırvatistan, sırasıyla; Danimarka, Rusya ve İngiltere engellerini aşarak finale ulaştı.Ev sahibi Brezilya'nın kupayı kazanması kesin gözüyle bakılırken, Uruguay final grubunda Brezilya'yı yenip kupayı aldı. Bu olay "Maracanazo" olarak anılır.Meksika'ya yenildi, gruptaki son maçında Güney Kore'ye de kaybetti ve grup sonuncusu olarak turnuvaya veda etti.