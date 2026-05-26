Dünya Kupası'nın sürprizleri!

2026 Dünya Kupası öncesi kupa tarihinde yaşanan en sürpriz sonuçları bir araya getirdik.

2026 Dünya Kupası öncesi kupa tarihinde yaşanan en sürpriz sonuçları bir araya getirdik.

İşte Dünya Kupası tarihinde unutulmazlar...

KUZEY KORE - 1966

Kuzey Kore – 1966 Çeyrek Final

1966'da ilk kez katılan Kuzey Kore, grup aşamasında İtalya'yı 1-0 yenerek turnuva dışına itti. Asya'dan gelen bir takımın o dönemde çeyrek finale çıkması inanılmaz bir olaydı.

KAMERUN - 1990

1990'da Kamerun:

-Açılış maçında son şampiyon Arjantin'i yendi.

-Çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı oldu.

-Roger Milla, turnuvanın sembol isimlerinden birine dönüştü.



SENEGAL - 2022

İlk Dünya Kupası'na çıkan Senegal:

-Açılış maçında son şampiyon Fransa'yı yendi.

-Çeyrek finale kadar yükseldi.

-Bu sonuç Dünya Kupası tarihinin en büyük "underdog" hikâyelerinden biri sayılır.

GÜNEY KORE - 2002

FIFA sıralamasında çok gerilerde bulunan Güney Kore:

-İtalya ve İspanya gibi devleri eleyerek yarı finale çıktı.

-Tarihte yarı final gören ilk Asya takımı oldu.

TÜRKİYE - 2022

Türkiye, 48 yıl aradan sonra katıldığı turnuvaya büyük favori olarak gitmemişti ama:

-Grup aşamasından çıktı

-Çeyrek finalde Senegal'i eledi.

-Yarı final oynadı.

-Turnuvayı üçüncü tamamladı.




FRANSA'DA KRİZ: 2010

2010 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nda yaşanan büyük krizde Nicolas Anelka, teknik direktör Raymond Domenech'e küfür ettiği iddiasıyla kadro dışı bırakılmış ve turnuva devam ederken takımdan gönderilmiştir. Bu olay, takımın antrenman boykotuna ve Fransız futbolunun çöküşüne neden olan büyük bir disiplin krizini tetiklemiştir. 2010 Dünya Kupası öncesi bir önceki turnuvada final oynayan Fransa, Güney Afrika'da ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.




UNUTULMAYAN AN: 2010

2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde Uruguay ile Gana arasındaki maçın 90 ve 120 dakikası 1-1 sona erdi. 120. dakikada ise Uruguay'dan Luis Suarez çizgiden topu eliyle çıkardı. Asamoah Gyan, 120+'da penaltıyı kaçrdı. Uruguay, çeyrek finalde Gana'yı geçerek yarı finale çıktı ve rakibinin yarı finale çıkmasına engel oldu.

KOSTA RİKA - 2014

Kosta Rika – Çeyrek Final

"Ölüm grubu"nda:

İtalya, İngiltere ve Uruguay ile eşleşmesine rağmen grubu lider bitirdi ve çeyrek finale çıktı.

HIRVATİSTAN - 2018

Hırvatistan güçlü bir takım olsa da finale çıkması büyük sürpriz kabul edildi ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Hırvatistan, sırasıyla; Danimarka, Rusya ve İngiltere engellerini aşarak finale ulaştı.



ŞOK ELENİŞLER

Brezilya – Maracanazo - 1950

Ev sahibi Brezilya'nın kupayı kazanması kesin gözüyle bakılırken, Uruguay final grubunda Brezilya'yı yenip kupayı aldı. Bu olay "Maracanazo" olarak anılır.

ALMANYA - 2018

Almanya – Grup Sonunculuğu

Son şampiyon Almanya:

Meksika'ya yenildi, gruptaki son maçında Güney Kore'ye de kaybetti ve grup sonuncusu olarak turnuvaya veda etti.

ARJANTİN - 2022

Arjantin – Suudi Arabistan Maçı

Turnuvanın favorilerinden Arjantin, ilk maçta Suudi Arabistan'a 2-1 kaybetti.

Dünya Kupası tarihinin en büyük tek maç sürprizlerinden biri sayılır.

(Arjantin daha sonra kupayı kazandı.)




