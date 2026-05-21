Dünya Kupası 2026
Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye, Senegal kadrosunda

Galatasaraylı Ismail Jakobs ve Samsunsporlu Cherif Ndiaye, Senegal'in 28 kişilik Dünya Kupası geniş kamp kadrosunda yer aldı.

calendar 21 Mayıs 2026 14:30 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2026 14:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Senegal'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın yıldızı Ismail Jakobs ve Samsunspor'un yıldızı Cherif Ndiaye, 28 kişilik geniş kadroda kendine yer buldu.

İŞTE SENEGAL'İN KADROSU

Kaleciler: Edouard Mendy, Yehvann Diouf, Mory Diaw

Savunmacılar: Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf, İsmail Jakobs, Mamadou Sarr, Krepin Diatta, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Moustapha Mbow, Ilay Camara

Orta Sahalar: Idrissa Gueye, Pathe Ciss, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Habib Diarra, Bara Sapoko Ndiaye

Hücumcular: Sadio Mane, İsmaila Sarr, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Cherif Ndiaye, Ibrahim Mbaye, Bamba Dieng, Assane Diao

Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye, Senegal kadrosunda
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
