Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye, Senegal kadrosunda
Galatasaraylı Ismail Jakobs ve Samsunsporlu Cherif Ndiaye, Senegal'in 28 kişilik Dünya Kupası geniş kamp kadrosunda yer aldı.
İŞTE SENEGAL'İN KADROSU
Kaleciler: Edouard Mendy, Yehvann Diouf, Mory Diaw
Savunmacılar: Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf, İsmail Jakobs, Mamadou Sarr, Krepin Diatta, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Moustapha Mbow, Ilay Camara
Orta Sahalar: Idrissa Gueye, Pathe Ciss, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Habib Diarra, Bara Sapoko Ndiaye
Hücumcular: Sadio Mane, İsmaila Sarr, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Cherif Ndiaye, Ibrahim Mbaye, Bamba Dieng, Assane Diao
