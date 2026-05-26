 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Jonas Valanciunas, EuroLeague'e dönmeyi planlamıyor

Denver Nuggets uzunu Jonas Valanciunas, birçok EuroLeague takımından teklif aldığını doğrularken NBA'den emekli olup Avrupa'ya dönmek gibi bir planı olmadığını açıkladı.

calendar 26 Mayıs 2026 13:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jonas Valanciunas, EuroLeague'e dönmeyi planlamıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Denver Nuggets uzunu Jonas Valanciunas, birçok EuroLeague takımından teklif aldığını doğrularken NBA'den emekli olup Avrupa'ya dönmek gibi bir planı olmadığını açıkladı.

Nuggets ile sezonu ilk turda tamamlayan Litvanyalı pivot, geleceğinin büyük ölçüde Denver'ın kararına bağlı olduğunu söyledi.

Valanciunas, PIKENROLAS programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlgi gördüm. Evet, bir takımla, başka bir takımla ve Litvanya kulübüyle görüşmeler oldu. Görüşmeler sürüyor ama son söz Denver'ın."

"Öncelikle beni takas edecekler mi, takımda tutacaklar mı ona bağlı. Şu anda onların en büyük sorusu kadroyla ilgili ne yapacakları. Kim kalacak, kim gidecek. Anladığım kadarıyla sadece Nikola Jokic dokunulmaz."

Valanciunas'ın gelecek sezon için 10 milyon dolarlık takım opsiyonu bulunuyor.

Tecrübeli oyuncu, durumun temmuz ayının ilk haftasında netleşmesini beklediğini söyledi.

Denver'ın 8 Temmuz'dan önce oyuncuyu serbest bırakması hâlinde Valanciunas'ın 2 milyon dolar tazminat alma hakkı bulunuyor.

Litvanyalı yıldız ayrıca basketbola olan tutkusunu şu sözlerle anlattı:

"Oynamak istiyorum, basketbolun tadını çıkarmak istiyorum ve kazanmak istiyorum. Benim kalbim belli bir şehirde ya da takımda değil, basketbolda. Bana kazanmak için en iyi şansı hangi durum veriyorsa onu değerlendireceğim."

"Bir şeyler kazanmak istiyorum. Bir yerde kürsüye çıkmak istiyorum."

Valanciunas ayrıca Avrupa'ya dönmek için kriz çıkarma veya NBA'den emekli olma gibi bir düşüncesi olmadığını belirtti:

"Ben gidip herkese sinirlenecek bir oyuncu değilim. Ortada bir saygısızlık yok. Takım yanlış bir şey yapmadı. Bu yüzden antrenmana çıkmayı reddedemem."

"Sözleşmeyi ben imzaladım ve yerine getirmem gerekiyor."

Öte yandan oyuncunun memleket takımı Zalgiris Kaunas'ın yıldız pivot için sezon başına en az 2 milyon euro değerinde iki yıllık garanti teklif sunduğu bildirildi.

Valanciunas geçen yaz da Avrupa'ya dönüşe yaklaşmış, hatta Panathinaikos için sağlık kontrolünden geçmişti. Ancak Denver'ın oyuncuyu takasla kadrosuna katıp takımda tutma kararı sonrası transfer gerçekleşmemişti.

Bu sezon daha sınırlı rol üstlenmesine rağmen Valanciunas, 65 normal sezon maçında 8.7 sayı, 5.1 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakaladı. Ayrıca NBA kariyerindeki 1000. maçına çıkarak lig tarihinde bunu başaran 164 oyuncudan biri oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.