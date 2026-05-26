 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Milan'da koltuğa Iraola oturuyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi biletini son haftada elinden kaçıran Milan, görevden aldığı t Max Allegri yerine Bournemouth'un eski teknik direktörü Andoni Iraola'yı getirmek için harekete geçti.

calendar 26 Mayıs 2026 10:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan'da koltuğa Iraola oturuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Serie A'da son haftaya üçüncü girip altıncı bitiren ve Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran AC Milan'da arka arkaya görevden almalar gerçekleşti.

Kulüp sahibi ve başkanı Gerry Cardinale, teknik direktör Massimiliano Allegri, yönetim kurulu başkanı Giorgio Furlani ve teknik heyet sorumlusu olarak görev alan Geoffrey Moncada'nın sözleşmelerini fesh etti. Kulüpte karar alıcılar arasında yalnıca Cardinale ve danışmanı Zlatan Ibrahimovic kaldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Cardinale ve Ibrahimovic, olası kötü sonucu düşünerek haftalar önce yeni teknik direktör çalışmasına başladı. Bu yönde iki ismin favori teknik adamı olarak Bournemouth'u Premier Lig'de beklentilerin ötesine taşıyarak altıncı yapan ve görevden ayrılan Andoni Iraola öne çıktı.

Andoni Iraola ile görüşmeler de yapan ikilinin, 1 hafta içinde İspanyol teknik adamı Milan'ın başına getirmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

Iraola ile anlaşılamaması ihtimaline karşılık Xavi, Oliver Glasner ve Mauricio Pochettino'nun alternatif olarak görüldüğü belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.