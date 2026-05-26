Milan'da koltuğa Iraola oturuyor!

Serie A'da son haftaya üçüncü girip altıncı bitiren ve Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran AC Milan'da arka arkaya görevden almalar gerçekleşti.



Kulüp sahibi ve başkanı Gerry Cardinale, teknik direktör Massimiliano Allegri, yönetim kurulu başkanı Giorgio Furlani ve teknik heyet sorumlusu olarak görev alan Geoffrey Moncada'nın sözleşmelerini fesh etti. Kulüpte karar alıcılar arasında yalnıca Cardinale ve danışmanı Zlatan Ibrahimovic kaldı.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Cardinale ve Ibrahimovic, olası kötü sonucu düşünerek haftalar önce yeni teknik direktör çalışmasına başladı. Bu yönde iki ismin favori teknik adamı olarak Bournemouth'u Premier Lig'de beklentilerin ötesine taşıyarak altıncı yapan ve görevden ayrılan Andoni Iraola öne çıktı.



Andoni Iraola ile görüşmeler de yapan ikilinin, 1 hafta içinde İspanyol teknik adamı Milan'ın başına getirmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.



Iraola ile anlaşılamaması ihtimaline karşılık Xavi, Oliver Glasner ve Mauricio Pochettino'nun alternatif olarak görüldüğü belirtildi.



