Rafael Leao'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran yorum

Paolo Maldini ile Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin İstanbul'daki buluşması sosyal medyada gündem oldu. Futbol elçisi olarak adı geçen Maldini'nin paylaşımına, Fenerbahçe ile anılan yıldız isimden gelen yorum ise sarı-lacivertli taraftarları hareketlendirdi.



57 yaşındaki efsane isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakan Safi ile bir araya geldiği anları paylaşarak, "İstanbul'da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol üzerine harika sohbetler ettik ve gelecekte birlikte daha pek çok anı paylaşmaya devam edeceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.



LEAO'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM



Öte yandan Rafael Leao da söz konusu paylaşıma yaptığı yorumla gündem yarattı. Leao, Maldini'nin paylaşımına "Legend" (Efsane) yorumunu bıraktı.







