Fulham, Roland Sallai için yeniden geliyor!

Galatasaray'da Roland Sallai'nin, Premier Lig takımlarının radarında olduğu öğrenildi.
15 MİLYON EURO
İstikrarlı futbolcu için İngiliz ekibi Fulham, sarı kırmızılıların kapısını tekrar çalabilir. Londra ekibi, Macar futbolcu için devre arasında Galatasaray'a 10 milyon euro'luk bir teklif yapmıştı. Ancak yönetim bu teklifi reddetmişti. Galatasaray'ın, Sallai için en az 15 milyon avro bandında teklif beklediği ifade edildi.
Yönetimin, devre arasında oyuncuyu satmaya yanaşmasa da yaz transfer döneminde gelen tekliflere açık olabileceği belirtildi. Bu düşüncesinin arkasında 10+4 kuralı nedeniyle yabancı sayısında azalmaya gidilmesi gerekliliği olduğu kaydedildi.
TRANSFER SORUSUNA CEVAP
Sallai, şampiyonluk sonrası verdiği röportajda geleceği ve transferle ilgili, "Açık konuşacağım. Burayı çok seviyorum. Galatasaray'da kalmak istiyorum. Evet benimle ilgilenen kulüpler olduğunu duydum. Ama burada daha çok kazanacağım kupalar var." demişti.
PERFORMANSI
Sallai, 2024-2025 sezonu başında Freiburg'tan 6 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Macar futbolcu, bu sezon 47 resmi maçta 1 gol, 4 asist üretti.
