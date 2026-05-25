25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
1-025'
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Fulham, Roland Sallai için yeniden geliyor!

Fulham, Galatasaray'dan Roland Sallai'yi yakından takip ediyor. İngiliz ekibi, Galatasaray'ın kapısını yeniden çalabilir.

25 Mayıs 2026 14:31
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Roland Sallai'nin, Premier Lig takımlarının radarında olduğu öğrenildi.

15 MİLYON EURO

İstikrarlı futbolcu için İngiliz ekibi Fulham, sarı kırmızılıların kapısını tekrar çalabilir. Londra ekibi, Macar futbolcu için devre arasında Galatasaray'a 10 milyon euro'luk bir teklif yapmıştı. Ancak yönetim bu teklifi reddetmişti. Galatasaray'ın, Sallai için en az 15 milyon avro bandında teklif beklediği ifade edildi.

Yönetimin, devre arasında oyuncuyu satmaya yanaşmasa da yaz transfer döneminde gelen tekliflere açık olabileceği belirtildi. Bu düşüncesinin arkasında 10+4 kuralı nedeniyle yabancı sayısında azalmaya gidilmesi gerekliliği olduğu kaydedildi.

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

Sallai, şampiyonluk sonrası verdiği röportajda geleceği ve transferle ilgili, "Açık konuşacağım. Burayı çok seviyorum. Galatasaray'da kalmak istiyorum. Evet benimle ilgilenen kulüpler olduğunu duydum. Ama burada daha çok kazanacağım kupalar var." demişti.

PERFORMANSI

Sallai, 2024-2025 sezonu başında Freiburg'tan 6 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Macar futbolcu, bu sezon 47 resmi maçta 1 gol, 4 asist üretti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
