25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Pistons, Jalen Duren için 287 milyon dolarlık ikilemle karşı karşıya

All-NBA Üçüncü Takımı'na seçilmesiyle birlikte Jalen Duren artık beş yıl ve 287.1 milyon dolar değerinde maksimum kontrat imzalamaya hak kazandı. Ancak uzun oyuncunun kabus gibi geçen playoff performansı sonrası Pistons çok zor kararlar vermek zorunda kalabilir.

calendar 25 Mayıs 2026 13:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA yönetimi sezonun resmi All-NBA takımlarını açıklarken, sezon boyunca üst düzey performans sergileyen 15 oyuncu ödüllendirildi.

Listenin başında üst üste ikinci MVP ödülünü kazanan Shai Gilgeous-Alexander yer aldı ve yıldız oyuncu Birinci Takım'daki yerini aldı.

Üç takım içerisindeki yıldızlar arasında ise en dikkat çekici isimlerden biri Jalen Duren oldu. Bunun nedeni yalnızca bu sezon yaptıkları değil, aynı zamanda offseason'da kendisini ve Pistons'ı bekleyen süreç.

All-NBA Üçüncü Takımı'na seçilen genç uzun, artık beş yıl ve yaklaşık 287.1 milyon dolar değerinde maksimum kontrat imzalamaya uygun hale geldi. Ancak playofflarda yaşadığı büyük düşüş göz önüne alındığında, Pistons yönetimi bu astronomik kontratı verip vermeme konusunda ciddi şekilde düşünmek zorunda kalacak.

Duren normal sezonda büyük bir sıçrama yaparak kariyerinin ilk NBA All-Star seçimini elde etmişti. Genç oyuncu sezonu kariyer rekoru olan 19.5 sayı, yüzde 65 şut isabeti ve 10.5 ribaund ortalamalarıyla tamamladı. Ayrıca Detroit'in 60 galibiyetlik sezonunda ve Doğu Konferansı'nda üst sıraları almasında takımın temel parçalarından biri oldu.

Ancak playofflar başladığında Duren adeta ortadan kayboldu. Özellikle hücumdaki pasifliği dikkat çekerken, 14 maçlık playoff sürecinde NBA tarihinde bir All-Star sezonunun ardından yaşanan en büyük skor düşüşlerinden birini yaşadı. Bu alandaki en sert düşüşlerden biri en son 1969 yılında Elgin Baylor tarafından görülmüştü.

Pistons genel menajeri Trajan Langdon daha önce takımın Duren ile yeni bir sözleşme üzerinde çalışmak istediğini söylemişti. Ancak iki tarafı da kritik bir yaz dönemi beklerken, bu planın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz net değil.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
