Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı üzen haber: Andrew Robertson!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Andrew Robertson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Liverpool'a veda eden İskoç yıldız hakkında transferde ezeli rakipleri üzen haberi, ünlü gazeteci duyurdu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Andrew Robertson'dan kötü haber geldi.

Brentford maçının ardından Liverpool formasına veda eden İskoç sol bek için flaş transfer iddiası ortaya atıldı.

TOTTENHAM İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME

Nicolo Schira'nın haberine göre Robertson, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KISA SÜRE İÇİNDE RESMİYET KAZANACAK

32 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.



Tottenham Premier Lig'in son haftasında Everton'ı 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı başarmıştı.

Bu sezon Liverpool formasıyla 36 karşılaşmada görev alan Robertson, yaklaşık 2000 dakika sahada kaldı ve 3 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

İskoçya Milli Takımı'nda ise kaptanlık yapan deneyimli oyuncu, milli formayla çıktığı 92 maçta 4 gol kaydetti.

Kariyerinde önemli başarılara imza atan Robertson, Liverpool ile iki Premier Lig şampiyonluğu ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
