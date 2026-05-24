Galatasaray'da Camavinga gerçekleri!

Galatasaray'daki transfer gelişmelerini, Sporx YouTube kanalında Evren Göz aktardı.
Bonservisi Real Madrid'de olan Eduardo Camavinga'nın transferi için yaşananları aktaran Evren Göz "Eduardo Camavinga'nın temsilcisi İstanbul'da Galatasaraylı yetkililer görüştü! Orada şartlar soruldu! Resmi bir teklif yok henüz!" dedi.
Evren Göz ayrıca "Camavinga ismi, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı!" ifadelerini kullandı.
BAYERN MAÇININ SUÇLUSU İLAN EDİLDİ
Bu sezon Real Madrid'de 29 maça çıkan Camavinga aslında takımın önemli oyuncuları arasında yer alıyordu. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenen İspanyol ekibinde Camavinga 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla mağlubiyetin sorumlusu ilan edildi ve gözden çıkarıldı.
Bonservisi Real Madrid'de olan Eduardo Camavinga'nın transferi için yaşananları aktaran Evren Göz "Eduardo Camavinga'nın temsilcisi İstanbul'da Galatasaraylı yetkililer görüştü! Orada şartlar soruldu! Resmi bir teklif yok henüz!" dedi.
Evren Göz ayrıca "Camavinga ismi, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı!" ifadelerini kullandı.
BAYERN MAÇININ SUÇLUSU İLAN EDİLDİ
Bu sezon Real Madrid'de 29 maça çıkan Camavinga aslında takımın önemli oyuncuları arasında yer alıyordu. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenen İspanyol ekibinde Camavinga 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla mağlubiyetin sorumlusu ilan edildi ve gözden çıkarıldı.