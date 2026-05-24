24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
0-2
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
1-0
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
3-0
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
5-1
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
5-0
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
0-2
24 Mayıs
Torino-Juventus
2-288'
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
1-2
24 Mayıs
Lecce-Genoa
1-0
24 Mayıs
Cremonese-Como
1-4
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-0
24 Mayıs
Brighton-M. United
0-3
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
5-1
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
3-0
24 Mayıs
Tottenham-Everton
1-0
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
2-1
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
1-1
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
1-2
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
1-1
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
2-0
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
1-2
24 Mayıs
Burnley-Wolves
1-1
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Como kazandı; Cremonese düştü!

İtalya Serie A'nın son haftasında Como, Cremonese'yi deplasmanda 4-1 mağlup etti. Cremonese, Serie A'ya veda etti.

calendar 24 Mayıs 2026 23:49 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 23:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Como kazandı; Cremonese düştü!
İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Como, Cremonese deplasmanına konuk oldu. Como, Giovanni Zini'de oynanan maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Como, Jesus Rodriguez'in 36. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip Como, Anastasios Douvikas'ın 51. daikada attığı golle 2-0'ı buldu.

Cremonese'de Federico Bonazzoli'nin 55. dakikada attığı penaltı golüyle skor 2-1'e geldi.

Ev sahibi ekip Cremonese'de Milan Djuric, 71. dakikada kırmızı kart gördü. Cremonese'de 71. dakikada Alberto Grassi ve 73. dakikada David Okereke de kırmızı kart gördü ve ev sahibi takım 8 kişi kaldı.

Como, Lucas Da Cunha'nın 74. dakikada penaltıdan attığı golle maçı 3-1'e getirdi. Como'da golü atan Cunha, 81. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve maçı 4-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Como, sezonu 71 puanla 4. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi biletini aldı.  Como, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. 34 puanda kalan Cremonese ise Serie B'ye düştü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
