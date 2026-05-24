Como kazandı; Cremonese düştü!

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Como, Cremonese deplasmanına konuk oldu. Como, Giovanni Zini'de oynanan maçı 4-1'lik skorla kazandı.Como, Jesus Rodriguez'in 36. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Konuk ekip Como, Anastasios Douvikas'ın 51. daikada attığı golle 2-0'ı buldu.Cremonese'de Federico Bonazzoli'nin 55. dakikada attığı penaltı golüyle skor 2-1'e geldi.Ev sahibi ekip Cremonese'de Milan Djuric, 71. dakikada kırmızı kart gördü. Cremonese'de 71. dakikada Alberto Grassi ve 73. dakikada David Okereke de kırmızı kart gördü ve ev sahibi takım 8 kişi kaldı.Como, Lucas Da Cunha'nın 74. dakikada penaltıdan attığı golle maçı 3-1'e getirdi. Como'da golü atan Cunha, 81. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve maçı 4-1 kazandı.Bu sonucun ardından Como, sezonu 71 puanla 4. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Como, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. 34 puanda kalan Cremonese ise Serie B'ye düştü.