25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Wemby, 4. maç galibiyeti için: "Yapmamız gerekeni yaptık"

San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama, Spurs'ün Oklahoma City Thunder'ı 103-82 mağlup ederek Batı Konferansı finalleri serisini 2-2'ye getirdiği 4. maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Mayıs 2026 13:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Karşılaşmanın son çeyreğinin büyük bölümünde dinlenmesine rağmen maçı 33 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 3 blokla tamamlayan Wembanyama şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek şu ki daha önce hiç böyle bir durumun içinde olmamıştık. Bir playoff serisinde ilk kez geri düşmüştük ve sadece karşılık verdik. Olağanüstü bir şey değildi. Sihirli bir durum yoktu. Sadece yapmamız gerekeni yaptık."

Wembanyama sahadayken Thunder tam 33 sayı geride kaldı. Oklahoma City ekibi pota altından 41 şutta yalnızca 18 isabet bulurken, bunda Wembanyama'nın savunmadaki etkisi büyük rol oynadı. Bu nedenle Thunder hücumlarını dışarı yönlendirmek zorunda kaldı ve üç sayı çizgisinin gerisinden 50 şutta yalnızca 12 isabet kaydetti.

Spurs'ün Thunder'ı savunmada nasıl bu kadar etkili şekilde durdurduğu sorulduğunda ise Fransız yıldız şu yanıtı verdi:

"Detaylara girmeyeceğim ama genel olarak daha disiplinliydik ve maç planına çok daha fazla güvendik."

Serinin 5. maçı için Pazartesi günü Oklahoma City'ye uçulacak ve Salı günü oynanacak mücadeleyi kazanan takım NBA Finalleri'ne yalnızca bir galibiyet uzaklıkta olacak. Wembanyama ise alınan büyük galibiyete rağmen işlerin daha da zorlaşacağının farkında olduğunu gösterdi.

"Seri henüz bitmiş değil. Dinlenebilmek için daha altı galibiyete ihtiyacımız var."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
