Wemby, 4. maç galibiyeti için: 'Yapmamız gerekeni yaptık'

San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama, Spurs'ün Oklahoma City Thunder'ı 103-82 mağlup ederek Batı Konferansı finalleri serisini 2-2'ye getirdiği 4. maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmanın son çeyreğinin büyük bölümünde dinlenmesine rağmen maçı 33 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 3 blokla tamamlayan Wembanyama şu ifadeleri kullandı:



"Gerçek şu ki daha önce hiç böyle bir durumun içinde olmamıştık. Bir playoff serisinde ilk kez geri düşmüştük ve sadece karşılık verdik. Olağanüstü bir şey değildi. Sihirli bir durum yoktu. Sadece yapmamız gerekeni yaptık."



Wembanyama sahadayken Thunder tam 33 sayı geride kaldı. Oklahoma City ekibi pota altından 41 şutta yalnızca 18 isabet bulurken, bunda Wembanyama'nın savunmadaki etkisi büyük rol oynadı. Bu nedenle Thunder hücumlarını dışarı yönlendirmek zorunda kaldı ve üç sayı çizgisinin gerisinden 50 şutta yalnızca 12 isabet kaydetti.



Spurs'ün Thunder'ı savunmada nasıl bu kadar etkili şekilde durdurduğu sorulduğunda ise Fransız yıldız şu yanıtı verdi:



"Detaylara girmeyeceğim ama genel olarak daha disiplinliydik ve maç planına çok daha fazla güvendik."



Serinin 5. maçı için Pazartesi günü Oklahoma City'ye uçulacak ve Salı günü oynanacak mücadeleyi kazanan takım NBA Finalleri'ne yalnızca bir galibiyet uzaklıkta olacak. Wembanyama ise alınan büyük galibiyete rağmen işlerin daha da zorlaşacağının farkında olduğunu gösterdi.



"Seri henüz bitmiş değil. Dinlenebilmek için daha altı galibiyete ihtiyacımız var."



