Hakan Safi'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, "Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı, kendi yerinde stadını 65 bin kişiye çıkarması. İlk yıl şampiyon olduktan sonra kazmayı vuracağız." dedi.
Merkez Artuklu ilçesinde bir restoranda Mardin Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri ve kongre üyeleriyle bir araya gelen Safi, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Fenerbahçe'nin yarınları ve cesaretli günleri için çalıştıklarını söyledi.
Daha sonra katılımcıların sorularını cevaplayan Safi, transferlerle ilişkin soruya, dünya yıldızı sporcuları getirirken futbolcuların kariyerlerine ve istatistiklerine baktıklarını ifade etti.
Oyuncu alırken aynı zamanda karakterini de önemsediklerini belirten Safi, şunları kaydetti:
"Forvet için gol asistleri yüzde 50'nin üzerine çıkıyorsa istatistikler bizim için yeterli oluyor. Rakamlar yalan söylemiyor. Hayatım boyunca hep istatistikleri, rakamları kullandım, kullanmaya devam ediyorum. İnşallah bizim dönemimizde dünya yıldızları ile bazı durumlar yaşanmayacak. Hepsini takip ediyoruz. Artık transfer edeceğimiz oyuncuların uyku düzenlerinin bile raporlarını istiyoruz. Disiplin her zaman için önemli. O yüzden bizim de getireceğimiz topçuların da her şeyine bakmaya çalışıyoruz. Takımın kurgusunu iyi yapmamız lazım. Onun için uygun oyuncular getirmek lazım. İyi maç, iyi topçu ile oynanıyor. Niye şampiyon olamıyoruz, beceri sorunumuz var. İşi sportif direktöre bırakmayacağız. Topun ne olduğunu biz de görüyoruz. Dolayısıyla o kırılma anlarını doğru oynamamız lazım, doğru yapmamız lazım, futbol aklımızın doğru olması lazım. Geldiği zaman da atanın tutanın iyi olacak. Bu mottoya göre kendimizi şekillendiriyoruz."
Türkiye'de "Fenerbahçe" adı altında farklı bölgelerde 5 pilot takım kurmayı hayal ettiğini belirten Safi, oynamayan futbolcuların burada çalışmasını düşündüklerini kaydetti.
Stat çalışmalarına ilişkin soruyu cevaplayan Safi, en kısa sürede stat kapasitesinin büyütülmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle dedi:
"Fenerbahçe Sportif AŞ'nin en büyük geliri stadyum geliri. Sonra sponsorluk gelirleri geliyor. Dolayısıyla stadyum gelirlerinden ne yazık ki rakibimizden her sene 40 milyon eksik gelirimiz var. Şampiyonlar Ligi'ne 2008'den beri onlar gidiyor, biz gidemiyoruz. Orada da her sene 30 milyon avro bizim tersimize gelişen bir durum var. Çok övündüğümüz Fenerium gelirleri de ne yazık ki forma satışları da rakiplerimizin gerisinde. Basketbola yaptığımız yatırımlar çerçevesinde 40 milyon avro harcadığımız para. Bu para futboldan basketbola gidiyor. Bu rakamları topladığımız zaman 120 milyon avro. Her sene maça eksik başlıyoruz. Her yerde 'en büyük Fenerbahçe' için, tekrar stadımızı en büyük hale getirmemiz gerekiyor. Stat kendi yerinde 65 bin kişiye çıkıyor. Biz bunun çalışmasını yaptık. Stadımızın çatısını kaldırıp, kendi yerinde, etrafını sırayla çelikten üçüncü katları dikerek stadımız 65 bin kişiye çıkıyor. Çıktığı zaman da bu hikayeyi, gelirimizi arttırıp Fenerbahçe'mizin bu gelir farkını kapatıp maça tekrar 0-0 başlamasını sağlayacağız. Ondan sonra da iyi bir yönetim anlayışıyla da rakibimizi geçeceğiz. Yakın zamanda Fenerbahçe'mizi en büyük yapmak için bu mücadeleyi tekrar başlatacağız. Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı kendi yerinde stadını 65 bin kişiye çıkarması. ilk yıl şampiyon olduktan sonra kazmayı vuracağız ama bizim birinci yıl konsantrasyonumuz tamamıyla A takımın şampiyonluğu."
Safi, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'u tebrik ederek, elinden gelen bir görev varsa yapacağını ifade etti.
Mardin Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Muhammed Diri de burada konuşma yaptı.
