25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
3-0
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
2-0
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
2-0
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
1-1
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
2-1
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
2-0
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
1-1
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Beşiktaş'ta 11 futbolcunun bileti kesildi

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer planlaması 10+4 yabancı kuralına göre şekillenirken siyah-beyazlı ekipte 11 futbolcuyla yollar ayrılacak.

calendar 26 Mayıs 2026 08:58 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 09:23
Yeni sezonda tüm planlarınları şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak üçerine yapan Beşiktaş'ta yabancı oyuncu rotasyonu 10+4 kuralarına göre yeniden şekillendirilecek.

Siyah beyazlılarda Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen teknik direktör arayışlarının yanı sıra kadro planlamasına yönelik çalışma yapıyor.

7 YABANCI KADRODA TUTULACAK

Milliyet'in haberine göre siyah beyazlılarda sözleşmeleri devam eden Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Tiago Djalo, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Vaclav Cerny ve Hyeongyu Oh kadroda tutulacak. 

Kiralık sözleşmeleri biten El Bilal Toure, Kristjan Asllani, Jota Silva ve Devis Vasquez'in satın alma opsiyonları kullanılmayacak. Siyah beyazlılar, bu 4 oyuncuyla vedalaştı.

UDUOKHAI VE RASHICA YOLCU

Haberin detayında, 28 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai ve 29 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile de yolların ayrılacağı kaydedildi. İki oyuncudan toplam 6-7 milyon euro bonservis geliri elde edilmesi planlanıyor. 

KİRALIKLAR GELDİĞİ GİBİ GİDECEK

Kiralık gittikleri kulüplerden dönecek olan Al Musrati, Amir Hadziahmetovic, Joao Mario, Jean Onana ve Elan Ricardo da gelecek sezonun planlamasında yer almıyor. Bu oyuncuların bonservisleriyle birlikte elden çıkarılmaları bekleniyor.

7 YABANCI TRANSFER EDİLECEK

Beşiktaş'ta bu yaz 7 yabancı transferi yapılacak. Tüm futbolcular yeni teknik direktörün talepleri doğrultusunda Transfer edilecek. Ancak 7 yabancının en az üçü 10+4 kuralına uymak zorunda. Olaitan dışında 23 yaş altı yabancısı bulunmayan siyah-beyazlılar yaz döneminde 2003 ve sonraki yıllarda doğmuş üç yabancıyı kadrosuna katacak. Diğer 4 yabancı oyuncu için ise herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
