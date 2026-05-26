Yeni sezonda tüm planlarınları şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak üçerine yapan Beşiktaş'ta yabancı oyuncu rotasyonu 10+4 kuralarına göre yeniden şekillendirilecek.
Siyah beyazlılarda Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen teknik direktör arayışlarının yanı sıra kadro planlamasına yönelik çalışma yapıyor.
7 YABANCI KADRODA TUTULACAK
Milliyet'in haberine göre siyah beyazlılarda sözleşmeleri devam eden Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Tiago Djalo, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Vaclav Cerny ve Hyeongyu Oh kadroda tutulacak.
Kiralık sözleşmeleri biten El Bilal Toure, Kristjan Asllani, Jota Silva ve Devis Vasquez'in satın alma opsiyonları kullanılmayacak. Siyah beyazlılar, bu 4 oyuncuyla vedalaştı.
UDUOKHAI VE RASHICA YOLCU
Haberin detayında, 28 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai ve 29 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile de yolların ayrılacağı kaydedildi. İki oyuncudan toplam 6-7 milyon euro bonservis geliri elde edilmesi planlanıyor.
KİRALIKLAR GELDİĞİ GİBİ GİDECEK
Kiralık gittikleri kulüplerden dönecek olan Al Musrati, Amir Hadziahmetovic, Joao Mario, Jean Onana ve Elan Ricardo da gelecek sezonun planlamasında yer almıyor. Bu oyuncuların bonservisleriyle birlikte elden çıkarılmaları bekleniyor.
7 YABANCI TRANSFER EDİLECEK
Beşiktaş'ta bu yaz 7 yabancı transferi yapılacak. Tüm futbolcular yeni teknik direktörün talepleri doğrultusunda Transfer edilecek. Ancak 7 yabancının en az üçü 10+4 kuralına uymak zorunda. Olaitan dışında 23 yaş altı yabancısı bulunmayan siyah-beyazlılar yaz döneminde 2003 ve sonraki yıllarda doğmuş üç yabancıyı kadrosuna katacak. Diğer 4 yabancı oyuncu için ise herhangi bir sınırlama bulunmuyor.
Beşiktaş'ta 11 futbolcunun bileti kesildi
Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer planlaması 10+4 yabancı kuralına göre şekillenirken siyah-beyazlı ekipte 11 futbolcuyla yollar ayrılacak.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30