Beşiktaş'ta teknik direktör adaylarını geri adım attıran neden!

Beşiktaş, aradığı teknik direktörü bir türlü bulamıyor. Son 4 yılda ortaya çıkan istikrarsız tablo, görüşülen adayların da geri adım atmasına neden oluyor.
10 farklı teknik adamla bu yılları geçiren siyah-beyazlıların gittiği üst düzey isimler de bu çekinceleri ortaya koyuyor. Ekonomik olarak görüşmelerde sorun olmasa da işin istikrar boyutunda ortaya çıkan tabloya dair adaylar ikna edilebilmiş değil.
Ruben Amorim, Ange Postecoglou, Roger Schmidt gibi isimlerin Beşiktaş'a olumlu cevap vermeme nedenlerinin tamamen bu durum olduğu aktarıldı.
Siyah-beyazlı kulübün Kurban Bayramı sürecinde görüşmelerini yürüteceği ve hoca konusuyla ilgili net durumun bayram sonrası ortaya çıkacağı düşünülüyor. Yabancı teknik adam görüşmelerinden beklenen sonuç çıkmazsa yerli isimlerin de değerlendirileceği belirtildi. Beşiktaş kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen'in, teknik direktör çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü açıkladı.
İŞTE O İSİMLER
- Sergen Yalçın (Ocak 2020 - Aralık 2021)
- Önder Karaveli (Aralık 2021 - Mart 2022)
- Valerien Ismael (Mart 2022 - Ekim 2022)
- Şenol Güneş (Ekim 2022 - Ekim 2023)
- Burak Yılmaz (Ekim 2023 - Kasım 2023)
- Rıza Çalımbay (Kasım 2023 - Aralık 2023)
- Serdar Topraktepe (Aralık 2023 - Ocak 2024 / Geçici)
- Fernando Santos (Ocak 2024 - Nisan 2024)
- Serdar Topraktepe (Nisan 2024 - Haziran 2024 / Geçici)
- Giovanni van Bronckhorst (Haziran 2024 - Aralık 2024)
- Serdar Topraktepe (30 Kasım 2024-19 Ocak 2025 /Geçici)
- Ole Gunnar Solskjaer (19 Ocak 2025 – 28 Ağustos 2025)
- Sergen Yalçın (30 Ağustos 2025 – 18 Mayıs 2026)
