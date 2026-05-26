Trabzonspor ısrarcı: 'Kal yeter ki Onana'

Trabzonspor, Manchester United'dan kiralık olarak kadrosunda bulunan Kamerunlu kaleci Andre Onana için harekete geçti.
Bordo-mavili kulüp, tecrübeli eldivene zamlı teklif yaparak kalıcı veya yeni kiralama opsiyonu için nabız yokladı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik ekip, Onana'nın performansından hayli memnun.
"HADİ KARAR VER"
Özellikle Türkiye Kupası'ndaki kritik kurtarışları ve takım uyumu, kaleciyi kadroda tutma isteğini güçlendiriyor.
Onana ise kararını vermek için süre talep etti. Oyuncunun Manchester United ile de görüşmeleri devam ediyor. Onana'nın vereceği karar, Trabzonspor'un gelecek sezon kaleci planlamasını doğrudan etkileyecek.
MAÇ BAŞINA YÜZDE 70 KURTARIŞ
Onana, kalesinde 34 gol gördüğü Trabzonspor'da maç başına 1.2 gol yedi. Kamerunlu kaleci, 6 maçı gol yemeden tamamladı. Maç başına %70'le 2.7 kurtarış yaptı.
