25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
3-0
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
2-0
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
2-0
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
1-1
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
2-1
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
2-0
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
1-1
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Trabzonspor ısrarcı: "Kal yeter ki Onana"

Trabzonspor yönetimi, Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın kalması için zam teklif etti. 30 yaşındaki kaleci, bonservisine sahip olan Manchester United ile görüştükten sonra karar verecek

calendar 26 Mayıs 2026 08:53
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Manchester United'dan kiralık olarak kadrosunda bulunan Kamerunlu kaleci Andre Onana için harekete geçti.

Bordo-mavili kulüp, tecrübeli eldivene zamlı teklif yaparak kalıcı veya yeni kiralama opsiyonu için nabız yokladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik ekip, Onana'nın performansından hayli memnun.

"HADİ KARAR VER"

Özellikle Türkiye Kupası'ndaki kritik kurtarışları ve takım uyumu, kaleciyi kadroda tutma isteğini güçlendiriyor.

Onana ise kararını vermek için süre talep etti. Oyuncunun Manchester United ile de görüşmeleri devam ediyor. Onana'nın vereceği karar, Trabzonspor'un gelecek sezon kaleci planlamasını doğrudan etkileyecek.

MAÇ BAŞINA YÜZDE 70 KURTARIŞ

Onana, kalesinde 34 gol gördüğü Trabzonspor'da maç başına 1.2 gol yedi. Kamerunlu kaleci, 6 maçı gol yemeden tamamladı. Maç başına %70'le 2.7 kurtarış yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
