Topkapı Sarayı, saraylar, müzeler bayramda açık mı? 2026

Müze kartını alıp tarihi yarımadaya doğru yola çıkmayı planlayanlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen devasa saray kapıları bayram boyunca ziyaretçilere tam gün açık olacak mı?

Kısa, net ve yarınki (27 Mayıs Çarşamba) planlarınızı doğrudan şekillendirecek o resmi gerçek: Evet, İstanbul'un kalbi olan Topkapı Sarayı, Kurban Bayramı'nın 1. günü ZİYARETE AÇIKTIR, ancak mesaiye biraz geç başlayacaktır!

Milli Saraylar Başkanlığı'nın devasa turist akınını yönetmek için aldığı karara göre; Topkapı Sarayı bayramın ilk günü sabahın erken saatlerinde değil, saat 10.30 - 11.00 sularında kapılarını açacak ve akşam 17.30'a kadar ziyaretçi kabulüne kesintisiz devam edecektir. Yani bayramlaşmanızı bitirdikten sonra öğleden sonra rahatlıkla Topkapı Sarayı'nı gezebilirsiniz!

İşin asıl fırtına koparan ve binlerce turisti kapıdan döndürebilecek kısmı ise Topkapı Sarayı dışındaki diğer tarihi mekanlarda başlıyor! Milli Saraylar İdaresi'nin sarsıcı kuralı burada hemen devreye giriyor:

1. Gün Tamamen Kapalılar: Topkapı Sarayı hariç; Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Milli Saraylar Resim Müzesi, tüm milli köşkler ve kasırlar Kurban Bayramı'nın 1. günü (27 Mayıs Çarşamba) KESİNLİKLE KAPALIDIR!

Neden Kapalı?: Personelin bayramlaşması ve resmi tatil düzenlemeleri nedeniyle bu mekanlarda ilk gün hiçbir şekilde ziyaretçi kabul edilmemektedir. Boşuna bilet kuyruğu aramayın!

gün yaşanan o devasa kapanışın ardından, bayramın geri kalanında turistler için adeta bir bayram havası esecek!

Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günleri (28, 29 ve 30 Mayıs tarihleri) itibarıyla, başta Dolmabahçe ve Beylerbeyi olmak üzere Milli Saraylar'a bağlı tüm saraylar, köşkler ve kasırlar normal mesai saatlerine (09.00 - 17.30 arası) geri dönerek kapılarını sonuna kadar ziyaretçilere açacaktır.

Eğer tüm sarayları kapsayan devasa bir kültür turu yapmayı planlıyorsanız, biletlerinizi ve rotanızı kesinlikle bayramın ikinci gününe (Perşembe) göre ayarlamanız hayati önem taşıyor!