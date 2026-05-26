Bernardo Silva'dan Benfica itirafı!

calendar 26 Mayıs 2026 10:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva, Benfica ile olan bağını ve altyapı sistemine ilişkin düşüncelerini yeniden değerlendirdi.

Portekizli yıldız, DAZN'a verdiği röportajda, kendi jenerasyonlarının Benfica'dan ayrılmasının ardından kulübün altyapıya bakış açısının değiştiğini söyledi.

Bernardo Silva, Benfica altyapısının uzun yıllar güven sorunu yaşadığını ifade ederek, kendi jenerasyonunun yaşadığı sürecin kulüp için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. 

"Özellikle Benfica'dan bahsedecek olursam, altyapı uzun yıllar boyunca zor bir dönemden geçti ve oyuncu yetiştirme konusunda sıkıntılar yaşadı. Uzun süre altyapıya karşı bir güvensizlik vardı. Altyapıdan çıkan oyuncuların yeterli olmadığı düşünülüyordu." diyen Bernardo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonrasında bizim jenerasyonumuzun tamamının ayrılmasına izin verme hatasını yaptılar. Daha sonra bu jenerasyon çok büyük başarılar elde etti. Bu durum bir uyanış yarattı. 'Bir dakika, Benfica altyapısı aslında işe yarıyormuş' düşüncesi oluştu."

"BİZDEN SONRAKİ NESİL DEĞERLENDİRİLDİ"

Kendi jenerasyonlarının ardından Benfica'nın altyapı oyuncularına daha fazla şans vermeye başladığını belirten deneyimli futbolcu, örnek isimler de verdi.

"Bence bizim jenerasyondan sonraki oyuncular artık daha fazla değerlendirilmeye başlandı. Joao Felix, Renato Sanches ve Gonçalo Guedes gibi isimlere baktığımızda bunu görebiliyoruz. Sonrasında gelen daha birçok oyuncu da var. Belki de bizim jenerasyonumuz insanları yeniden uyandırmak için bir araç oldu."

SPORTING VE PORTO VURGUSU

Portekiz futbolundaki altyapı kültürüne de değinen Bernardo Silva, özellikle Sporting'in bu konuda farklı bir noktada olduğunu söyledi.

"Sporting her zaman oyuncu yetiştirebilen bir kulüptü. Porto da bunu yapıyordu ancak Sporting kadar düzenli değildi. Benfica için ise bir noktada 'Belki de altyapıdan gelen oyuncularla A takımda başarılı olabiliriz' düşüncesi oluştu. Bunun çok olumlu olduğunu düşünüyorum." 

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARINI ANDI

Bernardo Silva, futbola başladığı dönemde birlikte oynadığı isimleri de unutmadı ve özellikle aynı yaş grubunda yer alan oyunculara dikkat çekti.

"Jenerasyonum konusunda çok şanslıydım. Farklı seviyelerde olsa da çok sayıda başarılı oyuncumuz vardı."

Özellikle birlikte uzun yıllar geçirdiği Joao Cancelo'ya değinen Bernardo Silva, "Benimle aynı yaşta olan ve Benfica'da yedi yıl birlikte oynadığım Joao Cancelo vardı. Fabio Cardoso farklı bir yol izledi ve sonunda Porto'ya gitti. Bruno Varela vardı" ifadelerini kullandı.

Rakip altyapılardan çıkan isimleri de değerlendiren yıldız futbolcu, "Bruno Fernandes ve Joao Palhinha gibi oyuncular vardı. Çok yakın arkadaşım Ricardo Horta da Benfica'dan ayrıldı ve Braga'da çok iyi bir kariyer oluşturdu. Bu kadar çok kişinin başarıya ulaştığını görmek güzel" dedi.

