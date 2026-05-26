Galatasaray'da son aday Ethan Nwaneri

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Galatasaray'da liste genişliyor.
Özellikle +4 kontenjanı için genç yıldızlara yönelen sarı-kırmızılıların gündemine yeni bir isim girdi. Alınan bilgilere göre transfer komitesi, bonservisi Arsenal'de bulunan Ethan Chidiebere Nwaneri'yi yakından takip ediyor. O
cak ayında kiralık olarak Marsilya'ya giden ve sezonu Fransa'da tamamlayan İngiliz futbolcu 10 numaranın yanı sıra, kanatlarda ve 9 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.
2007 doğumlu olan ve İngiltere U21 milli takımının formasını giyen genç yıldızın piyasa değeri, 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
19 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık gittiği Marsilya'da 11 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Özellikle +4 kontenjanı için genç yıldızlara yönelen sarı-kırmızılıların gündemine yeni bir isim girdi. Alınan bilgilere göre transfer komitesi, bonservisi Arsenal'de bulunan Ethan Chidiebere Nwaneri'yi yakından takip ediyor. O
cak ayında kiralık olarak Marsilya'ya giden ve sezonu Fransa'da tamamlayan İngiliz futbolcu 10 numaranın yanı sıra, kanatlarda ve 9 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.
2007 doğumlu olan ve İngiltere U21 milli takımının formasını giyen genç yıldızın piyasa değeri, 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
19 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık gittiği Marsilya'da 11 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.