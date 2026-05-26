Galatasaray'da son aday Ethan Nwaneri

Galatasaray, bonservisi Arsenal'de olan 19 yaşındaki futbolcu Ethan Nwaneri ile ilgileniyor.

calendar 26 Mayıs 2026 11:12
Haber: Takvim, Fotoğraf: Instagram
Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Galatasaray'da liste genişliyor.

Özellikle +4 kontenjanı için genç yıldızlara yönelen sarı-kırmızılıların gündemine yeni bir isim girdi. Alınan bilgilere göre transfer komitesi, bonservisi Arsenal'de bulunan Ethan Chidiebere Nwaneri'yi yakından takip ediyor. O

cak ayında kiralık olarak Marsilya'ya giden ve sezonu Fransa'da tamamlayan İngiliz futbolcu 10 numaranın yanı sıra, kanatlarda ve 9 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.

2007 doğumlu olan ve İngiltere U21 milli takımının formasını giyen genç yıldızın piyasa değeri, 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

19 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık gittiği Marsilya'da 11 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
