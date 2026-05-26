Haber Tarihi: 26 Mayıs 2026 11:18 -
Güncelleme Tarihi:
26 Mayıs 2026 11:18
Arife mi, arefe mi? Nasıl yazılır? İşte TDK açıkladı
Ramazan ve Kurban Bayramı'nın o büyük coşkusuna adım adım yaklaşırken, sevdiklerine kutlama mesajı atmak isteyenlerin, dilekçelerine tarih atanların ve sosyal medyada paylaşım yapan milyonların aklındaki o devasa soru yine gündemin tam zirvesine oturdu! Arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparan ve sabahtan bu yana "Arife mi, arefe mi? Doğru yazılışı nasıl, TDK'ya göre bayramdan önceki güne ne denir?" sorgularıyla Türkçemizi adeta ikiye bölen o meşhur imla krizinin perde arkasını aralıyoruz. İşte tebrik mesajı atarken utanç verici bir hataya düşmemeniz için bilmeniz gereken o sarsıcı Türkçe kuralı!
Dil bilgisi kurallarına uymak isteyen milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok kullandığımız kelimenin ortasında 'i' harfi mi var, yoksa 'e' harfi mi?
TDK SON NOKTAYI KOYDU: ARİFE Mİ, AREFE Mİ?Kısa, net ve klavyelerinizdeki otomatik düzeltmeleri yeniden ayarlamanızı sağlayacak o sarsıcı resmi gerçek: Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre kelimenin tartışmasız tek doğru yazılışı "ARİFE" şeklindedir!Halk arasında, konuşma dilinde ve hatta birçok haber sitesinde "arefe" kelimesinin devasa bir şekilde kullanıldığına şahit olabilirsiniz. Ancak bu kullanım, dil bilgisi kurallarına göre kesinlikle yanlıştır. Türk Dil Kurumu'nun güncel yazım kılavuzunda standart ve doğru kabul edilen tek form budur.KELİME NEREDEN GELİYOR? ("Arafa" Sırrı)İşin asıl fırtına koparan kısmı ve bu büyük yanlış anlaşılmanın kaynağı kelimenin kökeninde yatıyor!Arapça kökenli olan bu sözcük, bilmek, sezmek ve tanımak anlamına gelen "arafa" kökünden türemiştir. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce hacıların Arafat Dağı'nda vakfeye durmasıyla bağlantılı olan bu kelime, dilimize geçerken ünlü uyumlarına ve telaffuz kurallarına uyarlanarak "arife" halini almıştır.TDK'ya göre sadece dini bayramların öncesi değil; "belirli bir günün veya olayın bir önceki günü" anlamında da (Örn: Düğün arifesi, sınav arifesi) kelime aynı imlayla yazılır.DOĞRU VE YANLIŞ KULLANIM ÖRNEKLERİTebrik mesajlarınızda veya resmi yazılarınızda şu sarsıcı tabloyu mutlaka aklınızın bir köşesinde bulundurun:❌ YANLIŞ KULLANIM: Bugün arefe olduğu için tüm kargolar yarım gün çalışıyor.
✅ DOĞRU KULLANIM: Bugün arife olduğu için tüm kargolar yarım gün çalışıyor.❌ YANLIŞ KULLANIM: Sınav arefesinde bu kadar stres yapmamalısın.✅ DOĞRU KULLANIM: Sınav arifesinde bu kadar stres yapmamalısın.
