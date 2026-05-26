Haber Tarihi: 26 Mayıs 2026 11:18 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 11:18

Arife mi, arefe mi? Nasıl yazılır? İşte TDK açıkladı

Ramazan ve Kurban Bayramı'nın o büyük coşkusuna adım adım yaklaşırken, sevdiklerine kutlama mesajı atmak isteyenlerin, dilekçelerine tarih atanların ve sosyal medyada paylaşım yapan milyonların aklındaki o devasa soru yine gündemin tam zirvesine oturdu! Arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparan ve sabahtan bu yana "Arife mi, arefe mi? Doğru yazılışı nasıl, TDK'ya göre bayramdan önceki güne ne denir?" sorgularıyla Türkçemizi adeta ikiye bölen o meşhur imla krizinin perde arkasını aralıyoruz. İşte tebrik mesajı atarken utanç verici bir hataya düşmemeniz için bilmeniz gereken o sarsıcı Türkçe kuralı!

Arife mi, arefe mi? Nasıl yazılır? İşte TDK açıkladı
Abone Ol
Dil bilgisi kurallarına uymak isteyen milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok kullandığımız kelimenin ortasında 'i' harfi mi var, yoksa 'e' harfi mi?
TDK SON NOKTAYI KOYDU: ARİFE Mİ, AREFE Mİ?
Kısa, net ve klavyelerinizdeki otomatik düzeltmeleri yeniden ayarlamanızı sağlayacak o sarsıcı resmi gerçek: Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre kelimenin tartışmasız tek doğru yazılışı "ARİFE" şeklindedir!

Halk arasında, konuşma dilinde ve hatta birçok haber sitesinde "arefe" kelimesinin devasa bir şekilde kullanıldığına şahit olabilirsiniz. Ancak bu kullanım, dil bilgisi kurallarına göre kesinlikle yanlıştır. Türk Dil Kurumu'nun güncel yazım kılavuzunda standart ve doğru kabul edilen tek form budur.

KELİME NEREDEN GELİYOR? ("Arafa" Sırrı)
İşin asıl fırtına koparan kısmı ve bu büyük yanlış anlaşılmanın kaynağı kelimenin kökeninde yatıyor!

Arapça kökenli olan bu sözcük, bilmek, sezmek ve tanımak anlamına gelen "arafa" kökünden türemiştir. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce hacıların Arafat Dağı'nda vakfeye durmasıyla bağlantılı olan bu kelime, dilimize geçerken ünlü uyumlarına ve telaffuz kurallarına uyarlanarak "arife" halini almıştır.

TDK'ya göre sadece dini bayramların öncesi değil; "belirli bir günün veya olayın bir önceki günü" anlamında da (Örn: Düğün arifesi, sınav arifesi) kelime aynı imlayla yazılır.

DOĞRU VE YANLIŞ KULLANIM ÖRNEKLERİ
Tebrik mesajlarınızda veya resmi yazılarınızda şu sarsıcı tabloyu mutlaka aklınızın bir köşesinde bulundurun:

❌ YANLIŞ KULLANIM: Bugün arefe olduğu için tüm kargolar yarım gün çalışıyor.


✅ DOĞRU KULLANIM: Bugün arife olduğu için tüm kargolar yarım gün çalışıyor.

❌ YANLIŞ KULLANIM: Sınav arefesinde bu kadar stres yapmamalısın.

✅ DOĞRU KULLANIM: Sınav arifesinde bu kadar stres yapmamalısın.

Diğer Haberler

Rayo Vallecano'nun hedefi ilk Avrupa kupası UEFA Konferans Ligi Rayo Vallecano'nun hedefi ilk Avrupa kupası
Zenit'ten Felipe Augusto için resmi transfer teklifi Trabzonspor Zenit'ten Felipe Augusto için resmi transfer teklifi
Johann Sebastian Bach'ın şehri Leipzig'de büyük final UEFA Konferans Ligi Johann Sebastian Bach'ın şehri Leipzig'de büyük final
Ligin en yaşlısı Kocaelispor, en genci Göztepe Kocaelispor Ligin en yaşlısı Kocaelispor, en genci Göztepe
Crystal Palace, Avrupa'da ilk finalinde kupa istiyor UEFA Konferans Ligi Crystal Palace, Avrupa'da ilk finalinde kupa istiyor
Konferans Ligi'nde final zamanı! UEFA Konferans Ligi Konferans Ligi'nde final zamanı!
UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı UEFA Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı
Adetliyken mezara gidilir mi? Diyanet açıkladı Gündem Adetliyken mezara gidilir mi? Diyanet açıkladı
Trabzonspor, Onana'dan vazgeçmiyor Trabzonspor Trabzonspor, Onana'dan vazgeçmiyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Acun Ilıcalı kutlamalarda taraftara müjdeyi verdi
2
Rafael Leao'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran yorum
3
Bursaspor golcüsünü buldu: Thiam
4
Nicolo Zaniolo'dan Udinese'ye veda paylaşımı!
5
Aziz Yıldırım'dan Sörloth ve Salah yanıtı!
6
Fenerbahçe'ye Salah'tan tarihi cevap!
7
Fenerbahçe'de şok eden Kante iddiası!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.