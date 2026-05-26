Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aldı!

calendar 26 Mayıs 2026 10:54
Fotoğraf: AA
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında Dyshawn Pierre ile anlaştı.

Eurohoops'un haberine göre; Galatasaray, tecrübeli forvet Dyshawn Pierre ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, bu transferle birlikte rotasyonuna önemli bir takviye yapmış oldu.

Türkiye kariyerinde daha önce 5 sezon Fenerbahçe Beko forması da giyen Kanadalı oyuncu, EuroLeague ve Süper Lig tecrübesiyle Galatasaray'ın her iki yarı alandaki en önemli kozlarından biri olacak.

32 yaşındaki Pierre, bu sezonu UNICS Kazan'da geçirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
