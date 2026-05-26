Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aldı!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında Dyshawn Pierre ile anlaştı.



Eurohoops'un haberine göre; Galatasaray, tecrübeli forvet Dyshawn Pierre ile sözleşme imzaladı.



Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, bu transferle birlikte rotasyonuna önemli bir takviye yapmış oldu.



Türkiye kariyerinde daha önce 5 sezon Fenerbahçe Beko forması da giyen Kanadalı oyuncu, EuroLeague ve Süper Lig tecrübesiyle Galatasaray'ın her iki yarı alandaki en önemli kozlarından biri olacak.



32 yaşındaki Pierre, bu sezonu UNICS Kazan'da geçirdi.



