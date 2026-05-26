Mitchell, LeBron'un Cleveland'a dönüş ihtimali için ne dedi?

Yıldız oyuncu Donovan Mitchell, kritik offseason sürecine giren Cleveland Cavaliers'ta, LeBron James'in olası dönüşü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Mayıs 2026 13:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Knicks karşısında alınan ağır Doğu Konferansı finalleri yenilgisinin ardından Cavaliers için en büyük gündem maddelerinden biri LeBron James'in ikinci kez Cleveland'a dönüp dönmeyeceği oldu.

Ancak Mitchell, bu konuda yorum yapmaktan özellikle kaçındı.

"Maç yeni bitti, bu benim vereceğim bir cevap değil," diyen Mitchell, şu ifadeleri kullandı:

"Manşet olmak istemiyorum. Bu benim alanım değil. O yüzden cevap vermeyeceğim."

"Bu konu benimle ilgili değil. Bu, Koby Altman'ın sorusu, Mike Gansey'nin sorusu. Çünkü ne söylersem söyleyeyim olay büyüyecek. O yüzden size malzeme vermeyeceğim."

LeBron James'in 52.6 milyon dolarlık kontratı sona eriyor ve yıldız oyuncu serbest kalmaya hazırlanıyor.

Los Angeles Lakers, James'i takımda tutmak istese de organizasyonun geleceğini büyük ölçüde Luka Doncic etrafında şekillendirmesi bekleniyor. Ayrıca Austin Reaves ile maksimum kontrata yakın yeni bir anlaşma yapılabileceği konuşuluyor.

Birçok kişi LeBron ile Cavaliers'ın yeniden birleşmesini "son dans" senaryosu olarak değerlendirirken, James'in maaşında ciddi indirime gitmek istememesi Cleveland açısından büyük problem yaratabilir. Cavaliers şu anda NBA'in en yüksek maaş bütçelerinden birine sahip.

Mitchell ise tüm söylentilere rağmen mevcut kadroya güvendiğini vurguladı:

"Koby'ye ve yönetime sormanız lazım. Ben sadece soyunma odasındaki adamlara bakıyorum ve haftanın her günü onlarla savaşmaya hazırım."

"Benim söyleyeceğim tek şey bu."

Bu sezon Cavaliers, Mitchell döneminin en büyük playoff başarısını elde etti. Takım, son üç yıldaki hayal kırıklıklarının ardından ilk kez konferans finaline yükseldi. Cleveland ayrıca 1992'den bu yana ilk kez LeBron James olmadan konferans finallerinde yer aldı.

