Haber Tarihi: 26 Mayıs 2026 14:14 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 14:14

Bayramda marketler açık mı? 26-27-28-29 Mayıs BİM, ŞOK, A101 açık mı?

Kurban Bayramı'nın o devasa tatil maratonu başlarken, evdeki eksikleri tamamlamak, misafirleri için ikramlık hazırlamak ve son dakika alışverişine çıkmak isteyen milyonların aklındaki o kritik soru gündemin tam zirvesine oturdu! Kahvaltılık, tatlı, çikolata ve temel gıda malzemeleri için zincir marketlerin yolunu tutmayı planlayan vatandaşlar, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Bayramda marketler açık mı? 26-27-28-29 Mayıs BİM, ŞOK, A101 çalışıyor mu, bayramın 1. günü zincir marketler kapalı mı?" sorguları tüketici sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte market sepetinizi alıp yola çıkmadan önce kesinlikle bilmeniz gereken o sarsıcı mesai takvimi!

Bayram telaşıyla market kapılarından eli boş dönmek istemeyen tüketiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen şube kepenkleri tatil boyunca açık olacak mı?
26 MAYIS (BUGÜN) AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?
Kısa, net ve bugün eksiklerini tamamlayacaklara derin bir nefes aldıracak o gerçek: Evet, bugün (26 Mayıs 2026 Salı) Arefe günü BİM, ŞOK, A101 ve diğer tüm zincir marketler TAM GÜN AÇIKTIR!

Bankalar, noterler ve kargolarda uygulanan o meşhur "saat 13.00'ten sonra tatil" kuralı perakende ve market sektörünü kesinlikle bağlamaz. Zincir marketler, bayram öncesindeki bu devasa alışveriş trafiğini yönetmek için Arefe günü standart mesai saatleri içerisinde (genellikle sabah 09.00'dan akşam 21.00 veya 21.30'a kadar) tam kapasite hizmet vermeye devam etmektedir.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ (27 MAYIS) BİM, ŞOK, A101 AÇIK MI? (O SARSICI KAPANIŞ!)
İşin asıl fırtına koparan ve alışverişi yarına bırakanları mağdur edebilecek kısmı ise Kurban Bayramı'nın resmi olarak başladığı 1. günde yaşanıyor! İşte o sarsıcı zincir market kuralı:

1. Gün Tamamen Kapalılar: Türkiye genelinde on binlerce şubesi bulunan BİM, ŞOK ve A101 gibi devasa zincir marketler, Kurban Bayramı'nın 1. günü (27 Mayıs Çarşamba) KESİNLİKLE KAPALIDIR!

Neden Kapalı?: Şirket yönetimleri, on binlerce mağaza çalışanının aileleriyle bayramlaşabilmesi ve dinlenebilmesi adına her dini bayramın ilk günü faaliyetlerini tamamen durdurma kararı uygulamaktadır. (Sadece yerel ve bağımsız küçük bakkallar inisiyatif alarak açık kalabilir.)

BAYRAMIN 2., 3. VE 4. GÜNÜ MARKETLER ÇALIŞIYOR MU?
Eğer 1. günkü o devasa kapanışı kaçırdıysanız endişe etmeyin! Zincir marketler tatil modundan çok çabuk çıkıyor:

28, 29 ve 30 Mayıs (Bayramın 2., 3. ve 4. günleri): Başta BİM, A101 ve ŞOK olmak üzere tüm zincir marketler normal mesai düzenlerine geri dönecektir. Sabah 09.00 itibarıyla şubelerin kapıları açılacak ve akşam olağan kapanış saatine kadar hizmet kesintisiz sürecektir.


Alışveriş listelerinizdeki o kritik eksikleri bugün (Arefe) tamamlamayı kesinlikle ihmal etmeyin!

