Migros bayramın 1, 2, 3. günü açık mı?

Acil mangal kömürü, içecek, tatlı ve kahvaltılık arayışına giren vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen sarı tabelalı devasa marketin kapıları bayram boyunca açık kalacak mı?

Kısa, net ve diğer marketlerin kapandığı o ilk günde derin bir nefes almanızı sağlayacak gerçek: Evet, Migros mağazaları Kurban Bayramı'nın 1. günü AÇIKTIR ve kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir!

Ancak mağazaya sabah erkenden koşmayı planlıyorsanız, sizi bekleyen devasa bir "saat" uyarısı var! Migros yönetimi, personelinin bayramlaşma ve kurban ibadetlerini yerine getirebilmesi için bayramın birinci günü (27 Mayıs Çarşamba) standart açılış saatini ileriye almıştır.

1. Gün Açılış Saati: Migros şubeleri bayramın ilk günü sabah 09.00'da değil, öğlen saat 13.00 itibarıyla kapılarını açacak ve akşam normal kapanış saatine (22.00) kadar hizmet verecektir.

gün yaşanan o yarım günlük gecikmenin ardından, Migros bayramın geri kalanında tam kapasite mesaiye dönerek tüketiciyi yalnız bırakmıyor!

28, 29 ve 30 Mayıs (Bayramın 2., 3. ve 4. günleri): Türkiye genelindeki tüm 5M, 3M, 2M, Migros Jet şubeleri ve Macrocenter mağazaları normal çalışma saatlerine anında geri dönecektir.

Çalışma Saatleri: Şubeler sabah 09.00 sularında (AVM içindeki şubeler 10.00'da) kepenklerini açacak ve akşam olağan saati olan 22.00'ye kadar tam kapasite hizmet vermeyi sürdürecektir.

Ayrıca Migros'un dijital kanalları olan Migros Sanal Market ve Migros Hemen üzerinden de bayram boyunca (şubelerin açık olduğu saat dilimlerinde) evinize sipariş vermeye devam edebilirsiniz!