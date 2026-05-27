Trabzonspor'dan El Bilal Toure hamlesi!

Trabzonspor, 24 yaşındaki sol kanat için Atalanta ile temaslara başladı. İtalya basını: Beşiktaş, El Bilal Toure'nin opsiyonunu kullanmadı. Trabzonspor, tecrübeli futbolcu için hemen devreye girdi. Bu transfer 13 milyon euro'ya bitebilir.

calendar 27 Mayıs 2026 10:51 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 10:57
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazanırken, dikkat çeken bir iddia geldi.

İtalya'da Atalanta haberleriyle bilinen Atalanta Oggi, bordo-mavili takımın El Bilal Toure için Atalanta ile temas kurduğunu yazdı. Haberde, Malili hücumcunun Beşiktaş'taki kiralık dönemi sonrası Atalanta'ya döneceği ancak Bergamo ekibinde kalmasının beklenmediği ifade edildi. El Bilal Toure, sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdi. İtalyan basınındaki haberde, oyuncunun Beşiktaş'taki sözleşmesinde 15 milyon euro seviyesinde satın alma şartı bulunduğu ancak bu şartın devreye girmesi için belirlenen gol sayısına ulaşılamadığı aktarıldı.

3 BÖLGEDE GÖREV YAPABILIYOR

Atalanta'nın El Bilal Toure konusunda yeni bir yol haritası belirlemek istediği ifade edilirken, Trabzonspor'un bu süreci yakından takip ettiği öne sürüldü. Haberde, bordo- mavililerin 1.85 boyundaki yıldız için görüşmelere başladığı ve Atalanta'nın da maliyetli kadro yükünü azaltmak adına ayrılığa sıcak bakabileceği kaydedildi. Atalanta'nın 2023 yılında Almeria'dan yüksek bonservisle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcu, İtalyan kulübünün tarihindeki en pahalı transferlerden biri olmuştu. Sky Sport İtalia, o dönem transferin yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde gerçekleştiğini yazmıştı. Toure, sağ kanat ve forvette de görev yapabiliyor.

13 MİLYON EURO DETAYI

İtalyan basını, Atalanta'nın Toure için önemli bir bonservis beklentisi olduğunu ancak anlaşmanın 12-13 milyon Euro seviyelerinde şekillenebileceğini ileri sürdü. Haberde, Atalanta'nın oyuncuyu kalıcı olarak elden çıkarmak istediği ve 30 Haziran öncesi mali tabloyu rahatlatacak bir satışa açık olabileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Toure, Beşiktaş'ta 26 resmi maçta görev aldı. 24 yaşındaki sol kanat bu süreçte 7 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Süper Lig'de 22 maçta 5 gol ve 4 asist üreten Toure, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol attı.

TEKKE'NİN PLANLARINA UYGUN

Fatih Tekke'nin yeni sezon öncesi hücum hattında hareketli, atletik ve skor katkısı verebilecek oyuncular istediği biliniyor. Nwakaeme ve Vişça ile yolların ayrılmasının ardından bordo-mavililerde hücum hattı yeniden şekillenecek. 

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
