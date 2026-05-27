Inigo Perez: "İçimizdeki o ateşi canlı tutmalıyız"

Inigo Perez, UEFA Konferans Ligi finali öncesi Rayo Vallecano oyuncularının kimliklerini ve mücadele ruhlarını koruyarak taraftarlarını gururlandırmak istediklerini söyledi.

calendar 26 Mayıs 2026 22:08 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 01:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Konferans Ligi finalinde 27 Mayıs Çarşamba günü İngiliz ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak İspanyol takımı Rayo Vallecano'da teknik direktör Inigo Perez, oyun kimliklerini koruyarak galip gelebileceklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Leipzig Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında İspanyol çalıştırıcı ile oyunculardan Oscar Trejo soruları cevapladı.

Alışık olmadıkları durumlar yaşadıklarını belirten Perez, "Yarınki karşılaşma oyuncuların çocukluklarından beri oynamak istedikleri bir maç. Maç içinde etraftaki gürültüyü görmezden gelip kimliğimizi korumalıyız, umarım bu şekilde kazanabiliriz. Taraftarlarımızı, evimizde oynadığımızda her gün gördüğümüz insanları temsil etmeliyiz. İçimizdeki o ateşi canlı tutmalıyız. Taraftarlara karşı bir sorumluluk duygumuz var. Bunun sonuçla bir ilgisi yok ama taraftarların gurur duymasını istiyoruz. Onlara bir şeyler geri vermeye çalışacağız ve kendimiz olabileceğimizi göstereceğiz." diye konuştu.

Kendi takımın ve Cyrstal Palace'ın ortak özelliklere ve benzer bir takım ruhuna sahip olduğuna dikkati çeken 38 yaşındaki teknik adam, "Dolayısıyla, bu iki takım ruhuna sahip ekip karşı karşıya geldiğinde, bunun büyük bir maç olacağını biliyoruz. Turnuvaya başladığımızda çoğumuz onları potansiyel bir rakip olarak görmüştük ve yarın rakibimiz olmalarından dolayı mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

- Oscar Trejo: "Son ana kadar maçın tadını çıkarmaya çalışacağız"

Takımdaki son maçının keyfini çıkarmak istediğini belirten 38 yaşındaki Oscar Trejo ise şunları kaydetti:

"Tüm takım arkadaşlarıma ve teknik kadroya benimle geçirdikleri zaman için teşekkür etmek istiyorum. Bugün bizim için kutlama günü, hem bizim hem de bizimle birlikte olmak için bu kadar uzun yolu kat eden taraftarlar için. Bir grup arkadaş yarın sahaya çıkıp birlikte oynama şansına sahip olacak ve bu bizim için büyülü bir şey. Tüm gücümüzle sahaya çıkıp son ana kadar tadını çıkarmaya çalışacağız. Çocukken, 38 yaşında bir Avrupa finalinde oynayacağımı kim söyleyebilirdi ki? Umarım teknik direktöre hak ettiği şeyi verebiliriz. Oynasam da oynamasam da keyfini çıkarmaya çalışacağım."

