Roma, Donyell Malen'in bonservisini aldı

İtalya Serie A'da Roma, ligi 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti aldı.



Sarı kırmızılılarda devre arasında Aston Villa'dan kiralanan Donyell Malen gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez golcüsü oldu.



Roma, sezonun ikinci yarısında 20 maçta 15 gol atıp, 3 asist yapan Donyell Malen'ın performansına kayıtsız kalamadı. İtalyan devi, Hollandalı oyuncunun bonservisini Aston Villa'dan aldı.



Donyell Malen ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Roma, İngiliz ekibine 25 milyon euro ödeyecek.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Roma, Donyell Malen'ın bonservisinin kalıcı olarak alındığını duyurur. Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.



HERMOSO'NUN SÖZLEŞMESİ DE UZATILDI



Roma ayrıca İspanyol stoper Mario Hermoso'nun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını da açıkladı.



