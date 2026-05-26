 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Roma, Donyell Malen'in bonservisini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alan Roma, sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezi olan Donyell Malen'in bonservisini aldı.

calendar 26 Mayıs 2026 19:30 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 23:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Roma, Donyell Malen'in bonservisini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


İtalya Serie A'da Roma, ligi 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

Sarı kırmızılılarda devre arasında Aston Villa'dan kiralanan Donyell Malen gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez golcüsü oldu.

Roma, sezonun ikinci yarısında 20 maçta 15 gol atıp, 3 asist yapan Donyell Malen'ın performansına kayıtsız kalamadı. İtalyan devi, Hollandalı oyuncunun bonservisini Aston Villa'dan aldı.

Donyell Malen ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Roma, İngiliz ekibine 25 milyon euro ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Roma, Donyell Malen'ın bonservisinin kalıcı olarak alındığını duyurur. Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

HERMOSO'NUN SÖZLEŞMESİ DE UZATILDI

Roma ayrıca İspanyol stoper Mario Hermoso'nun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını da açıkladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.