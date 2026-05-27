Beşiktaş'ta Djalo kararı yeni hocaya kaldı

Beşiktaş'ta forma şansı azalan Tiago Djalo için Mainz resmi teklif hazırlarken, oyuncu ve yönetim yeni teknik direktörün kararını bekliyor.

calendar 27 Mayıs 2026 10:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Tiago Djalo'ya Almanya'dan kanca...

26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen Bundesliga ekibi Mainz'ın önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılara resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz yaz Juventus'tan transfer edilen tecrübeli oyuncu ile ilgili son kararı yeni teknik direktörün vereceği öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi, yeni hoca belli olmadan Djalo ile ilgili karar vermeyi düşünmüyor.

DJALO DA HOCAYI BEKLİYOR

Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Tiago Djalo, geride kalan sezonda umduğunu bulamamış, özellikle Agbadou transferiyle forma şansı azalmıştı. Bu nedenle teklifleri değerlendirme kararı alan oyuncu, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası yeni hocayı bekleme kararı verdi.

Beşiktaş'ın geçen sezon oynadığı 46 resmi karşılaşmanın sadece 22'sinde şans bulan futbolcu, 1823 dakika sahada kalırken bu karşılaşmaların 20'sine ilk 11'de başlamış, 2 gol katkısı vermişti. 26 yaşındaki oyuncu, düzenli olarak forma şansı bulmak istiyor. Bu nedenle yeni gelecek teknik adamın tavrına göre hareket edecek.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
