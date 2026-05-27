Beşiktaş'ta Djalo kararı yeni hocaya kaldı

Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Tiago Djalo'ya Almanya'dan kanca...
26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen Bundesliga ekibi Mainz'ın önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılara resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.
Geçtiğimiz yaz Juventus'tan transfer edilen tecrübeli oyuncu ile ilgili son kararı yeni teknik direktörün vereceği öğrenildi.
Beşiktaş yönetimi, yeni hoca belli olmadan Djalo ile ilgili karar vermeyi düşünmüyor.
DJALO DA HOCAYI BEKLİYOR
Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Tiago Djalo, geride kalan sezonda umduğunu bulamamış, özellikle Agbadou transferiyle forma şansı azalmıştı. Bu nedenle teklifleri değerlendirme kararı alan oyuncu, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası yeni hocayı bekleme kararı verdi.
Beşiktaş'ın geçen sezon oynadığı 46 resmi karşılaşmanın sadece 22'sinde şans bulan futbolcu, 1823 dakika sahada kalırken bu karşılaşmaların 20'sine ilk 11'de başlamış, 2 gol katkısı vermişti. 26 yaşındaki oyuncu, düzenli olarak forma şansı bulmak istiyor. Bu nedenle yeni gelecek teknik adamın tavrına göre hareket edecek.
