Beşiktaş'ta kaleye yeni aday: Agustin Rossi

Beşiktaş, kaleci transferinde rotayı Flamengo'nun Arjantinli file bekçisi Agustin Rossi'ye çevirdi. Siyah-beyazlı yönetimin, sözleşmesi gelecek yaz sona erecek tecrübeli eldiven için kısa süre içinde resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

calendar 27 Mayıs 2026 09:38
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesi kaleci transferi için önemli isimlerle dirsek teması halinde.

Kara Kartal'da gündeme gelen son isim ise Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'da forma giyen 30 yaşındaki Arjantinli kaleci Agustin Rossi.

Takvim'de yer alan habere göre; Siyah-beyazlı kurmaylar, tecrübeli kaleci için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacak.

2023 yılından beri Flamengo'da forma giyen, 1.93 mt. boyundaki Arjantinli kalecinin sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

30 maçta forma giyen Rossi, kalesinde 29 gol görürken 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

KAPI 7 MİLYON EURO'DAN AÇILACAK

Piyasa değeri 10 milyon euro olan Rossi için Beşiktaş Yönetimi'nin kapıyı 7 milyon euro'dan açması bekleniyor. 



 

Puan Durumu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
