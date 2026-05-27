Osimhen için transfer kapıları kapandı!

Sezonu 22 gol-8 asistle tamamlayan Victor Osimhen, özellikle 7 gol attığı Şampiyonlar Ligi'nde piyasasını yaptı. Galatasaray yönetimi, Osimhen için transfer kapısını kapattı!
Teknik adam değişikliğine giden Chelsea başta olmak üzere Avrupa'dan kulüpler, Osimhen'i listesine aldı. Galatasaray cephesi ise yeni sezon planlamasını Nijeryalı forvete göre yapıyor ve Osimhen'e alternatif yedek golcü bakıyor.
Başkan Dursun Özbek ve futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu, "Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz" diyerek olası tekliflere kapıyı kapadı.
Sarı-kırmızılı kulüp, bonservisine 75 milyon Euro ödediği yıldız oyuncusuna herhangi bir fiyat belirlemedi.
Galatasaray'da mutlu olan Victor Osimhen de Temmuz ayında geri dönecek şekilde İstanbul'dan ayrılıp tatile çıktı ve Göktürk'teki ev düzenini bozmadı.
PARASI ŞİMDİDEN HAZIR
15+6 milyon Euro'dan senelik 21 milyon Euro kazanan Nijeryalı golcü için 3 reklam anlaşması hazır. Osimhen, Galatasaray'da devam etmesi durumunda bu reklamlarda markaların yüzü olacak ve 6 milyon Euro'luk imaj hakkı parasını alacak.
İTALYA'YA KAPISI KAPALI!
Osimhen'in sözleşmesinde iki sezonu kapsayan Serie A'ya transferine ceza maddesi koyulmuştu. 1 Eylül 2027'den önce Osimhen İtalya'da bir kulübe satılırsa, Napoli'ye 75 milyon Euro tazminat ödenmesi söz konusu.
