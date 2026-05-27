Taffarel'den Fenerbahçe'ye Ederson mesajı!

Brezilya Milli Takımı'nın kaleci antrenörü olan Claudio Taffarel, Fenerbahçe'de bu sezon eleştirilerin hedefindeki isim olan öğrencisi Ederson'un durumunu değerlendirdi.
Taffarel, Ederson için yaptığı açıklamada "Ederson dünya çapında çok iyi bir kaleci. Zaten milli takımının bir numarası. Ona güveniyoruz." dedi.
Fenerbahçe'ye mesaj yollayan Taffarel "Türkiye'de ilk yılında adaptasyon ve uyum sorunu yaşadı. Bazı maçlarda şanssızlık oldu. Fenerbahçe'nin ona sabretmesi gerekiyor. İstikrarlı bir ortamda kendisini ve yeteneğini gösterecektir." ifadelerini kullandı.
