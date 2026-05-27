Acun Ilıcalı'nın Galatasaray'dan istediği transfer!

Gelecek sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek Hull City'nin, ilk transferini Galatasaray'dan yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

calendar 27 Mayıs 2026 11:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bazı yıldızları Avrupa ekiplerinin radarında. Bu isimlerden biri de Roland Sallai. İngiliz ekiplerinin Macar futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekipleri, Sallai için harekete geçmeye hazırlanıyor. Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Hull City'nin Sallai ile ilgili bilgi aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Sallai için 20 milyon euronun üzerinde değer biçtiği belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, 20 milyon euro nakit artı bonusları içeren bir teklif gelmediği sürece hiçbir kulüple pazarlık masasına bile oturmayacak.

Sallai bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
