Fenerbahçe'de can sıkan Sörloth gelişmesi!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Atletico Madridli golcü Alexander Sörloth için Premier Lig temsilcisi Everton kesenin ağzını açtı.

calendar 27 Mayıs 2026 12:11 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 12:14
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin forvet adaylarından birisi olan Alexander Sörloth için İngiltere Premier Lig ekibi Everton harekete geçti.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Everton Teknik Direktörü David Moyes, takımını Avrupa kupalarına taşıyacak güçlü bir santrfor transferini öncelik haline getirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, fizik gücü ve golcülüğüyle öne çıkan Sörloth'u hücum hattının merkezine yerleştirmek istiyor.

SÖRLOTH SICAK BAKIYOR

30 yaşındaki Norveçli futbolcu, Atletico Madrid'de geride kalan sezonda çoğunlukla sonradan oyuna dahil olmasına rağmen 53 maçta 20 gol kaydetti. Ancak Sörloth'un düzenli forma giyeceği ve takımın ana gol silahı olacağı bir projeye sıcak baktığı belirtildi.

40 MİLYON EURO

İngiliz temsilcisi, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için 40 milyon euro'luk resmi teklif sundu. 


A. MADRID TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYOR

Atletico Madrid yönetimi ise oyuncunun satışına tamamen kapıyı kapatmış değil. Kulübün, maaş bütçesini rahatlatmak ve yeni transferler için kaynak oluşturmak adına Everton'ın teklifini değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

F.BAHÇE VE MILAN DA DEVREDE

Transfer yarışında Fenerbahçe ve Milan'ın da devrede olduğu öne sürülürken, Everton'ın ekonomik açıdan daha güçlü bir pozisyonda bulunduğu kaydedildi.

İngiliz ekibi, FIFA 2026 Dünya Kupası sonrası oyuncunun değerinin yükselmesini önlemek için transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. David Moyes, Sörloth'u Beto ve Thierno Barry ile birlikte hücum rotasyonunda kullanmayı planlıyor. 

