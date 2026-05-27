Beşiktaş-Filipe Luis hattında son durum!

Beşiktaş, Brezilyalı teknik direktör Filipe Luis ile ilk görüşmeyi yapıp projeyi sundu. İşte yaşanan tüm gelişmeler...

calendar 27 Mayıs 2026 13:33 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 13:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında gündeme gelen Filipe Luis sürecinde yeni gelişmeler, kulübün planlarını yeniden şekillendirdi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş yönetimi, Filipe Luis ile ilk resmi temasını kurdu. Siyah-beyazlılar görüşmede kulübün teknik proje yapısını ve beklentilerini ayrıntılı şekilde aktarırken, Brezilyalı teknik adam da kendi çalışma planı ve taleplerini iletti.

Taraflar arasındaki bu ilk temasın olumlu bir çerçevede geçtiği, ancak sürecin henüz karar aşamasına gelinmediği öğrenildi.

TÜM SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİP BEŞİKTAŞ'A KARARINI İLETECEK

Görüşmede ayrıca genç teknik adamın Avrupa'dan farklı kulüplerden de teklifler aldığı bilgisini paylaştığı öğrenildi. Filipe Luis, tüm seçenekleri birlikte değerlendirerek nihai kararını vermek istediğini Beşiktaş tarafına iletti.

AVRUPA'DAN GÜÇLÜ RAKİP: LEVERKUSEN İDDİASI

Alman basınından Sky DE'nin haberine göre Bayer Leverkusen, teknik direktörlük planlamasında Filipe Luis'i en güçlü adaylardan biri olarak konumlandırıyor. Bu durum, Beşiktaş'ın elini zorlaştırabilecek önemli bir rekabet unsuru olarak öne çıkıyor.

İLGİLENEN BAŞKA KULÜPLER DE VAR

Ayrıca İngiltere'den Fulham ve Fransa'dan Strasbourg kulüplerinin de süreci yakından takip ettiği biliniyor.

BEŞİKTAŞ BEKLEMEYE GEÇTİ

Beşiktaş yönetimi, Filipe Luis ile süreci tamamen sonuçlandırmadan diğer adaylar üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Olumsuz bir senaryo ihtimaline karşı alternatif isimlerin listede hazır tutulduğu belirtiliyor.

Bu kapsamda daha önce gündeme gelen Razvan Lucescu da adaylar arasında yer almaya devam ediyor.

HEDEF: HAZİRAN BAŞI

Siyah-beyazlı yönetimin, teknik direktör konusunu uzatmadan bayram sonrasında, haziran ayının ilk günlerinde netleştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Sürecin kısa süre içinde hız kazanması bekleniyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
