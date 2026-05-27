Beşiktaş-Filipe Luis hattında son durum!

Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında gündeme gelen Filipe Luis sürecinde yeni gelişmeler, kulübün planlarını yeniden şekillendirdi.
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Beşiktaş yönetimi, Filipe Luis ile ilk resmi temasını kurdu. Siyah-beyazlılar görüşmede kulübün teknik proje yapısını ve beklentilerini ayrıntılı şekilde aktarırken, Brezilyalı teknik adam da kendi çalışma planı ve taleplerini iletti.
Taraflar arasındaki bu ilk temasın olumlu bir çerçevede geçtiği, ancak sürecin henüz karar aşamasına gelinmediği öğrenildi.
TÜM SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİP BEŞİKTAŞ'A KARARINI İLETECEK
Görüşmede ayrıca genç teknik adamın Avrupa'dan farklı kulüplerden de teklifler aldığı bilgisini paylaştığı öğrenildi. Filipe Luis, tüm seçenekleri birlikte değerlendirerek nihai kararını vermek istediğini Beşiktaş tarafına iletti.
AVRUPA'DAN GÜÇLÜ RAKİP: LEVERKUSEN İDDİASI
Alman basınından Sky DE'nin haberine göre Bayer Leverkusen, teknik direktörlük planlamasında Filipe Luis'i en güçlü adaylardan biri olarak konumlandırıyor. Bu durum, Beşiktaş'ın elini zorlaştırabilecek önemli bir rekabet unsuru olarak öne çıkıyor.
İLGİLENEN BAŞKA KULÜPLER DE VAR
Ayrıca İngiltere'den Fulham ve Fransa'dan Strasbourg kulüplerinin de süreci yakından takip ettiği biliniyor.
BEŞİKTAŞ BEKLEMEYE GEÇTİ
Beşiktaş yönetimi, Filipe Luis ile süreci tamamen sonuçlandırmadan diğer adaylar üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Olumsuz bir senaryo ihtimaline karşı alternatif isimlerin listede hazır tutulduğu belirtiliyor.
Bu kapsamda daha önce gündeme gelen Razvan Lucescu da adaylar arasında yer almaya devam ediyor.
HEDEF: HAZİRAN BAŞI
Siyah-beyazlı yönetimin, teknik direktör konusunu uzatmadan bayram sonrasında, haziran ayının ilk günlerinde netleştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Sürecin kısa süre içinde hız kazanması bekleniyor.
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Beşiktaş yönetimi, Filipe Luis ile ilk resmi temasını kurdu. Siyah-beyazlılar görüşmede kulübün teknik proje yapısını ve beklentilerini ayrıntılı şekilde aktarırken, Brezilyalı teknik adam da kendi çalışma planı ve taleplerini iletti.
Taraflar arasındaki bu ilk temasın olumlu bir çerçevede geçtiği, ancak sürecin henüz karar aşamasına gelinmediği öğrenildi.
TÜM SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİP BEŞİKTAŞ'A KARARINI İLETECEK
Görüşmede ayrıca genç teknik adamın Avrupa'dan farklı kulüplerden de teklifler aldığı bilgisini paylaştığı öğrenildi. Filipe Luis, tüm seçenekleri birlikte değerlendirerek nihai kararını vermek istediğini Beşiktaş tarafına iletti.
AVRUPA'DAN GÜÇLÜ RAKİP: LEVERKUSEN İDDİASI
Alman basınından Sky DE'nin haberine göre Bayer Leverkusen, teknik direktörlük planlamasında Filipe Luis'i en güçlü adaylardan biri olarak konumlandırıyor. Bu durum, Beşiktaş'ın elini zorlaştırabilecek önemli bir rekabet unsuru olarak öne çıkıyor.
İLGİLENEN BAŞKA KULÜPLER DE VAR
Ayrıca İngiltere'den Fulham ve Fransa'dan Strasbourg kulüplerinin de süreci yakından takip ettiği biliniyor.
BEŞİKTAŞ BEKLEMEYE GEÇTİ
Beşiktaş yönetimi, Filipe Luis ile süreci tamamen sonuçlandırmadan diğer adaylar üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Olumsuz bir senaryo ihtimaline karşı alternatif isimlerin listede hazır tutulduğu belirtiliyor.
Bu kapsamda daha önce gündeme gelen Razvan Lucescu da adaylar arasında yer almaya devam ediyor.
HEDEF: HAZİRAN BAŞI
Siyah-beyazlı yönetimin, teknik direktör konusunu uzatmadan bayram sonrasında, haziran ayının ilk günlerinde netleştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Sürecin kısa süre içinde hız kazanması bekleniyor.