Aziz Yıldırım'dan Vedat Muriqi sürprizi: Anlaştı iddiası!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

calendar 27 Mayıs 2026 14:07 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 14:13
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor.

Başkan adayları çalışmalarını sürdürürken Aziz Yıldırım cephesinde de flaş bir gelişme yaşandı.

HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mallorca'dan Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı.

Haberde, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe ile resmi olarak sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

BU SEZON VEDAT

İspanya'da bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek ligde Kylian Mbappe'nin ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.


 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
