Aziz Yıldırım'dan Vedat Muriqi sürprizi: Anlaştı iddiası!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor.



Başkan adayları çalışmalarını sürdürürken Aziz Yıldırım cephesinde de flaş bir gelişme yaşandı.



HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mallorca'dan Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı.



Haberde, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe ile resmi olarak sözleşme imzalayacağı aktarıldı.



BU SEZON VEDAT



İspanya'da bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek ligde Kylian Mbappe'nin ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.









